Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı? 12.sınıf öğrencileri sınav için devamsızlık kullanabilecek mi?

Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı? MEB açıklamasından sonra lise son sınıf öğrencilerinin yüzü güldü. Bakan Özer, 'ilk defa açıklama yapıyorum' sözleriyle öğrencilere müjdeyi verdi. 12.sınıf öğrencileri sınav için devamsızlık kullanabilecek mi? İşte merak edilen Bakan Özer açıklaması ve devamsızlık detayları...

MEB açıklamasından sonra lise son sınıf öğrencilerinin yüzü güldü. Bakan Özer, "ilk defa açıklama yapıyorum" sözleriyle öğrencilere müjdeyi verdi. 12.sınıf öğrencileri sınav için devamsızlık kullanabilecek mi? İşte merak edilen Bakan Özer açıklaması ve devamsızlık detayları...

Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversite sınavı için hazırlanan ve stres altında olan öğrenciler için devamsızlık müjdesini açıkladı. Özer;

"12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar." açıklamasında bulundu.

12.sınıf öğrencileri sınav için devamsızlık kullanabilecek mi?

Bakan Özer'in açıklamasından sonra sınav için devamsızlık yapılıp yapılamayacağı araştırılıyor. Lise son sınıf öğrencileri, stresli hazırlık dönemleri nedeniyle okul sonuna kadar devamsızlık porblemi yaşamayacaklar. .