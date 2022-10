O Ses Türkiye'ye katılmıştı! Onur Şener'i kim öldürdü? Onur Şener'in katili kim? Onur Şener neden, niye öldürüldü? Ankara'da müzisyen Onur Şener'in vahşice öldürülmesinin yankısı sürüyor. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken ikisi kamuda müfettiş, biri mühendis olan 3 zanlı ile birlikte eğlendikleri 2 kadının ilk ifadeleri ortaya çıktı.

O Ses Türkiye'ye katılmıştı! Onur Şener'i kim öldürdü? Onur Şener'in katili kim? Onur Şener neden, niye öldürüldü? Ankara'da bir mekanda şarkı söyleyen Onur Şener mekana eğlenmeye gelen bir grubun istek parça teklifini şarkının sözlerini bilmediği için geri çevirdi. Buna sinirlenen grup ile Onur Şener arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Şener boğazından aldığı cam kesiği yaraları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Onur Şener'in katillerinin kim olduğu merak edilirken şüphelilerin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Öte yandan Onur Şener'in geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve jüri üyelerinin beğenisini kazandığı öğrenildi.

Onur Şener neden, niye öldürüldü?

Ankara'da meydana gelen olay ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir mekanda şarkı söyleyen Onur Şener, mekana gelen bir grup ile istek parça yüzünden tartışma yaşadı. Grubun istek şarkı talebini şarkının sözlerini bilmediği için geri çeviren Onur Şener ile grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mekan çıkışında 3 kişi Onur Şener'e saldırdı. Kavga sırasında boğazından cam şişiesi ile yara alan Onur Şener hayatını kaybetti.

Onur Şener'i kim öldürdü?

Korkunç cinayet sonrası ekipler İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadını gözaltına aldı. Olaya dair geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Onur Şener'in katili kim?

Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar ilk ifadelerinde birbirlerini suçladı. İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise mühendis olduğu öğrenildi. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Ankara'da toprağa verilecek

Onur Şener'in ise ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

O Ses Türkiye'ye katılmıştı

Ankara'da katledilen Onur Şener'in yıllar önce popüler şarkı yarışması O Ses Türkiye'ye katıldığı ve jüri üyelerinin beğenisini topladığı öğrenildi. Onur Şener'in 9 yıl önce O Ses Türkiye'de Hadise ile düet yapıp "Show Must Go On" şarkısını söyledi. Cinayet sonrası o anın görüntüleri bir kez daha gündeme geldi.

.