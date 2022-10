Onur Şener'in katilleri kim? Onur Şener'i kim, neden öldürdü? Ankara'da yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir eğlence mekanında çalışan Onur Şen adlı müzisyen kendisinden istek parça isteyen şahıslar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddia sonrası Onur Şen'in kim ve kimler tarafından, neden öldürüldüğü merak edilip araştırılmaya başlandı.

Onur Şener'in katilleri kim? Onur Şener'i kim, neden öldürdü? Ankara'da yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir eğlence mekanında çalışan Onur Şen adlı müzisyen kendisinden istek parça isteyen şahıslar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddia sonrası Onur Şen'in kim ve kimler tarafından, neden öldürüldüğü merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ankara'da yaşanan olayın ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Ankara'da bir eğlence mekanında sahne alan Onur Şener adlı müsizyen mekan çıkışında bir grup ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti. Şarkıcı Haluk Levent de olaya dair ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Levent kişisel sosyal medya hesabından ""İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." dedi.

Onur Şener'i kim, neden öldürdü?

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde bulunan bir eğlence mekanında şarkı söyleyen genç şarkıcı Onur Şener istekte bulundu. Onur şener ise şarkının sözlerini bilmediğini söylerek istek parçaları söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine şahıslar ve Onur Şener arasında tartışma çıktı. Mekan çıkışında Onur Şener ile şsahıslar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu Onur Şener ağır yaralandı. Boğazından cam kesikleri ile yaralanan ve hastameye kaldırılan Onur Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Onur Şener'i kim, neden öldürdü?

İddialara göre Onur Şener, istek şarkı bilmediği gereköçesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti. Onur Şener'in katilleri polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı

Hayatını kaybeden Onur Şener'den geriye anıları kaldı. Onur Şener geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve jüri üyelerinin büyük beğenisini kazanmıştı. Onur Şener, O Ses Türkiye'de ''Show Must Go On'' adlı şarkıyı seslendirmişti. Programda konuşan Onur Şener "Hayatımın sonuna kadar müzik yapmak istiyorum. Benim için müzik böyle bir tutku" demişti.

Onur Şener cenazesi ne zaman defnedilecek?

Onur Şener'in ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.