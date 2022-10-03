Onur Şener olayı nedir? Onur Şener cenazesi ne zaman? Onur Şener ne zaman, nereye, hangi mezarlığa defnedilecek? Ankara'da meydana gelen olay ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkıları bilmediği gerekçesiyle bazı şahısların saldırısına uğrayan Onur Şener kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Onur Şener'in cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.

Onur Şener cenazesi ne zaman? Onur Şener ne zaman, nereye, hangi mezarlığa defnedilecek? Ankara'da meydana gelen olay ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkıları bilmediği gerekçesiyle bazı şahısların saldırısına uğrayan Onur Şener kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Onur Şener'in cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.

Ankara'da yaşanan bir olay ülke gündemine oturdu. Şarkıcı Onur Şener'in bir ğelnce mekanında istek parça isteyen kişiler tarafından istek şarkıyı bilemediği gerekçesiyle darp edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Onur Şener olayı nedir?

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtindeki bir eğlence meakında şarkı söyleyen Onur Şener, eğlence makanına gelen bir gurubun istedği istek şarkıları bilmeyince grup ile Onur Şener arasında tattışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında şahısların saldırısına uğradı. Kavga sırasında boğazondan cam parçaları nedeniyle yaralanan Onur Şener acil olarak hastaneye kaldırıldı. Onur Şener yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Onur Şener cenazesi ne zaman?

Onur Şener'in cenazesi Ankara'da toprağa verilecek. Onur Şener ikindi namazına müteakip defnedilecek.

Ömer Şener nereye, hangi mezarlığa defnedilecek?

Şarkıcı Öner Şener'in hangi mezatlığa defnedieleceğine dair henüz bilgi verilmedi. İlerleyen dakikalarda bilgi verilecektir.