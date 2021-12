New York’ta Saat Kaç?

Saat farkları nasıl hesaplanır? Her ülkede tek bir yerel saat mı kullanılır? Dünya’nın merkezi olarak bilinen Amerika’nın New York eyaletinde saat kaçtır?

Saat Dilimleri İngiltere'nin Greenwich şehrinden başlayan her biri 15 derecelik boylamların ayrımına göre insanların saatin bulundukları bölgede ve dünyanın başka bir bölgesinde kaç olduğunu öğrenmelerine yardım etmek için oluşturulan coğrafi yer küre dilimleridir.

Bugünlerde coğrafi olmaktan çok politik olarak bölümlendirilmiştir. Çünkü bazı insanlar çok uzak olmayan bölgelerle aynı saate sahip olmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun yanında enerji tasarrufu sağlama sebeplerinden dolayı, ve gün ışığından yararlanma zamanı gibi gerekçeler vardır. Saat dilimleri genellikle hükümetler veya bazı astronomi enstitüleri tarafından belirlenirler ve 3 veya 4 harfle gösterilirler. Peki saat farkları nasıl hesaplanır? Her ülkede tek bir yerel saat mı kullanılır? Dünya'nın merkezi olarak bilinen Amerika'nın New York eyaletinde saat kaçtır?

Saat farkları nasıl hesaplanır?

Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. 24 saat 1440 dakikaya eşittir. Ayrıca Dünyamız 180 tanesi batıda, 180 tanesi doğuda olmak üzere 360 meridyene bölünmüştür. 1440 / 360 = 4 dakikalık zaman farkı buradan gelmektedir. Peki kaç meridyen bir araya geldiğinde 1 saatlik bir zaman farkı oluşuyor? 60 dakika / 4 dakika = 15 meridyen bir saat meydana getiriyor.

Eğer 0º den başlatırsak saat dilimlerini ve bu enlemi 0. saat dilimi olarak kabul edersek 7º 30' Batı Boylamı ile 7º 30' Doğu Boylamı arası 0. saat dilimi olacaktır. Yani 8º Doğu Boylamı 1. saat dilimine girecektir. Ülkeler arasındaki iletişimin gelişmesiyle günümüzde saat karışıklıklarını önlemek amacıyla uluslar arası saat dilimleri düzenlenmiştir. Dünya üzerindeki 360 meridyen, gün süresi olan 24 saat dilimine bölünmüştür. Böylece 60 dakikadan oluşan 15 meridyenlik saat dilimleri meydana gelmiştir. Başlangıç meridyeninin 7° 30' doğusu ve 7° 30' batısı arasında kalan bölüm 0 numaralı ya da 24 numaralı saat dilimi olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde doğuya ve batıya doğru 15'er meridyenlik dilimler halinde saat dilimleri oluşturulmuştur. Saat dilimleri her yerde meridyenleri takip etmez. Bazı yerlerde siyasi sınırlara göre girinti çıkıntı yapabilmektedir.

Her ülkede bir yerel saat mi kullanılır?

Amerika'da saat diye sorulduğunda tek bir cevap alamıyor olacaksınız. Çünkü dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılan, kocaman bir kıtadan bahsettiğimiz için Amerika'nın kendi içinde saat farklılıkları da mevcuttur. Eğer Washington'a göre hesaplarsanız saat farkının 8 saat olduğunu görürsünüz. Eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sebeple çok farklı zaman dilimlerine tanıklık edebilirsiniz.

New York'ta Saat Kaç?

Amerika kendi içinde 6 farklı zaman dilimine ayırır kendi zaman dilimlerini. Bunlar sırası ile Hawaii, Alaska, Pasifik, Mountain, Merkez ve Doğu zamanlarıdır. Her birinin UTC'si ise Türkiye'ye sırasıyla şöyledir: UTC-10, UTC-9, UTC-8, UTC-7, UTC-6, UTC-5. New York'ta saat kaç sorusunun cevabını vermek için Doğu zaman dilimine bakmamız gerekir çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgesinde yer alır ve Türkiye ile birbirine daha yakındır. New York'ta saat 16.00 iken Türkiye'de 24:00 olacaktır.

New York ile İstanbul arasında da 8 saat farkı vardır örneğin.

Türkiye ile Amerika arasındaki saat farkını hesaplamak bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı zor olabiliyor. Çünkü farklı zaman dilimlerine girip çıkabildiği için New York'ta saat kaç ya da Los Angeles'ta saat kaç sorularının cevapları maalesef ki havada kalabiliyor. Çünkü yaz ve kış saati uygulamalarının Türkiye'de değişmesi ile de birlikte zamanı anlayabilmek gittikçe zorlaşmış durumdadır.Fakat diğer bir yandan dünya saatlerini gösteren saatler de mevcuttur. Dünyanın neresinde olursanız olun size en doğru saati gösterecek ve sorunsuz bir şekilde zamanı hesaplamanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.