HDP el yükseltti! Oluç’tan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklaması sonrası iplerin gerildiği 6’lı masaya bir açıklama da HDP’den geldi. Reuters'a konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'Uzlaşamazsak ilk turda kendi adayımızı sunarız' dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), cumhurbaşkanı adayı konusunda muhalefet partileri ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.Reuters'a konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 20 yıllık AKP iktidarına son vermek için ortak bir aday konusunda müzakerelere açığız. Uzlaşamazsak ilk turda kendi adayımızı sunarız" dedi.

İkinci tura kalırsa kara kara düşünürler!

Saruhan Oluç, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada da İYİ Parti'yi 'sakin olmaya' çağırarak, "Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa, ki kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." dedi.

Herkes konuşmalarına dikkat etsin

Tartışmaların ittifakı 'zehirleyeceğini' vurgulayan Oluç, "Bu olmazsa, sorumsuz konuşmalar ortamı zehirler, herkesi etkiler. İktidarı muhalefetiyle herkes konuşmalarına dikkat etmeli." diye konuştu.

HDP öncülüğünde kurulan ve EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ile TÖP'ten oluşan “Emek ve Özgürlük İttifakı” ilk toplantısını geçtiğimiz ay İstanbul'da yapmıştı.Muhalefet parti genel merkezlerinde, HDP'nin başını çektiği ittifakın, 6'lı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayına göre hareket edeceği konuşuluyor. Ancak bu kapsamda ittifakın, 6'lı masanın üzerinde bir baskı grubu gibi hareket edeceği belirtiliyor.

CHP'li Gürsel Tekin'in “HDP'ye bakanlık verilebilir” şeklindeki sözleri sonrası CHP ve İyi Parti arasında yaşanan tartışmalar 6'lı masada kriz görüntüsü vermişti. .