Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Mehmet Şef'in restoranı MYK fiyat listesi 2022 | Mehmet Şef (MYK) restoran menü fiyatları ne kadar? MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya programın 66. bölümünde yarışmacıları kendi restoranında ağırladı. Yarışmacılara kendi restoranında eğitim veren Mehmet Şef Türk mutfağının inceliklerini anlattı. Ekran başındakiler de Mehmet Şef'in restoranında yemek fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 Mehmet Yalçınkaya MYK restoran menü fiyat listesi...

Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Mehmet Şef'in restoranı MYK fiyat listesi 2022 | Mehmet Şef (MYK) restoran menü fiyatları ne kadar? MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya programın 66. bölümünde yarışmacıları kendi restoranında ağırladı. Yarışmacılara kendi restoranında eğitim veren Mehmet Şef Türk mutfağının inceliklerini anlattı. Ekran başındakiler de Mehmet Şef'in restoranında yemek fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 Mehmet Yalçınkaya MYK restoran menü fiyat listesi...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta yeni bir heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin severek izlediği programda tatlı ser yapısı ile jüri üyeliği yapan Mehmet Şef yemek bilgisi ile izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. MasterChef'in 9 Eylül'de yayınlanan 66. bölümünde yarışmacılara Mehmet Yalçınkaya kendi restoranının mutfağında ders veriyor. Mehmet Şef MYK restoranında yarışmacıları ağırladı. Programı izleyenler Mehmet Şef'in restoranında yemek fiyatları ne kadar? sorusunu sormaya başladı. İşte 2022 MYK Restoran menü yemek listesi ve fiyatlar...

Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar?

Mehmet Şef'in resotanında Anadolu ve Türk yemek kültürünün en lezzetli tadları müşterilere servis ediliyor. Mehmet Şef'in MYK restoranında onlarca yemek seçeneği bulunuyor. Mehmet Şef'in restoranı menü fiyat listesi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenilebilir.

MYK Restoran hakkında

MYK Restoran, Mehmet Yalçınkaya ve ekibi tarafından hayata geçirilmiştir. Türk ve Anadolu mutfağının damak çatlatan lezzetlerinin yer aldığı restoranda sürekli gelişen ve değişen zengin bir menü bulunuyor. Dönemsel ve mevsimsel olarak yenilen menüler ile ziyaretçilere unutulmaz yemekler taddırlmak isteniyor.

2022 MYK restoran menüsü

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın “İnsanları mutlu etmek için iyi yemekler yapın!” mottosu ile yola çıkan restoran özgün ve yenilikçi menü ile eşsiz bir yemek deneyimini birleştriiyor. İşte Mehmet Şef'in restoranında yer alan yemekler;

kazan

FIRINLANMIŞ DOMATES ÇORBASI: Mozzarella dilimi, reyhan

ESNAF: Her gün değişen yerel mutfağımızdan çorba

paylaşım & tadım

ÇİÇEK PASAJI: Mevsime uygun hazırladığımız günlük değişen mezelerimiz, lütfen bize sorunuz

Çİ – KARİDES: Karides, limon yaprağı, arnavut biberi, chutney sos

UYKULUKLU İÇLİ KOKOREÇ: Ilık ezme, fasulye turşusu, manda yoğurdu

SAGANAKİ: Saganaki peyniri, talaş hamuru, bal, taze nane, kuru pembe biber

EGE OTLU MÜCVER: Dilim domates, keş yoğurdu, siyah zeytin, frenk soğanı

HUMUS & SUCUK: Ilık humus, tereyağında sucuk, bamya turşusu, kavrulmuş nohut

YERLİ PEYNİR ÇEŞİTLERİ: İncir püresi, yanık ceviz, galeta, kabak çekirdeği, kuru ananas, kuru portakal

MOZARELLA: Ezme salata, fesleğen, yufka kurutu, kabak, balzamik

ÇUBUK PATLICAN: Mısır unu ile kaplanmış patlıcan, yoğurt, domates marmelatı

salata & hafif öğün

ROKA SALATA: Közlenmiş patlıcan, tahin, izmir tulum, nar taneleri, ceviz

NARLI KUYU SALATA: Domates, kırmızı soğan, ceviz, maydanoz, nar ekşisi, zeytinyağı

TARLA SALATA: Bahçe yeşillikleri, karamelize keçi peyniri, kırmızı soğan

MAŞ FASULYE SALATA: Susamlı haşlanmış yumurta, sumak yağı, kuru domates, siyah zeytin, goma sos

SEZAR SALATA: Marul, dilim tavuk göğsü, ekşi mayalı ekmek, parmesan peyniri, balzamik

SOMON SALATA: Bıldırcın yumurtası, köz patlıcan, kuş üzümü, roka, marul, kapari, soğan, portula sos, kuru pembe biber

ISPANAK SALATA: Bebek ıspanak, keçi peyniri, çilek, nar ekşisi

makarna

ZELİHA ANADAN ERİŞTE: Keş peyniri, tereyağı

HİNKALİ MANTI: Tuzlu yoğurt, domates püresi

SPAGGETTİ / GLUTENSİZ: Mevsim sebzeleri, izmir tulum, dereotu

CASERECCE BOLOGNESE: Bolonya usulü bolonez sos, taze fesleğen, parmesan peyniri *kırmızı şarap içerir.

ARABİATA: Reyhan, siyah zeytin, sarımsak, arnavut biberi, domates sos, parmesan peyniri

surf & turf

TİRYAKİ / SURF & TURF: Dana bonfile, jumbo karides, mavi haşhaş, hindiba

KUZU & KARİDES / SURF & TURF: Kuzu sırtı, et karides, sarımsak, yufka

DENİZ TARAĞI SURF & TURF: Pastırma, yıldız anason, beşamel, bezelye filizi

denizden

ISTAKOZ MYK: Aioli mayonez, blanjor patates

AHTAPOT MALTIZ / 2 KİŞİLİK: Uzun süre pişirilmiş ahtapot, sarımsak cipsi, annemin maltızında *kırmızı şarap içerir

SİRUN KARİDES: Hamura sarılı karides, limonlu manda yoğurdu, sumaklı konkase domates

KALAMAR: Baby kalamar, aioli mayonez, Arnavut biberi

IZGARA KARİDES / 2 ADET: Balkabağı püre, melisa yaprağı, sarımsaklı acı yağ

LİNGUİNİ AHTAPOT: Ahtapot kolları, krema, ıspanak, limon kabuğu rendesi

ana yemek

KUZU OMURGA / 2 KİŞİLİK: Kemikli sırt, parmesan peynirli buğday pilavı, ızgara taze soğan, istiridye mantar, kuşkonmaz

DANA FİLETO: Kuşkonmaz, ilik sos

ÇIRALI RİSOTTO: Mantarlı risotto, çıralı antrikot dilimi, parmesan peyniri *beyaz şarap içerir

KUZU KÖZ FİLETO: Haspirli basmati, çuşka sos, isli yumurta

ANTRİKOT: Nohut kavurması, soğanlı patates, mantarlı ilik sos, armut kurusu

DANA ETEĞİ İSKENDER: Pide, tereyağı köpüğü, süzme yoğurt

DANA DİLİ: Tablacı salatası, lavaş ekmek, turşu

KOKOREÇ (TOPHANE): Lavaş ekmek, karışık baharat, çuşka sos, biber turşusu

ÖRDEK SİRİT: Konfi ördek, yabani soğan, yoğurt

TULUM TAVUK: Ödemiş patates, babagannuş, süzme yoğurt

KASAPTAN KÖFTE: Buğday pilavı, sumaklı yoğurt, çuşka sos

ENDERUN KÖFTE: Kolot peynir, fesleğen, domates sos

ASADO: Uzun süre pişirilmiş dana kaburga, bezelye püresi, kuru portakal, tatlı ekşi sos, susam

KUZU İNCİK: Uzun süre pişirilmiş incik, ragu, yaban kekiği

LAGOS MÖNYER: Sıcak koslav, kuş üzümü, çam fıstığı, kızarmış sarımsak, pembe biber

tatlı

TATLI DİLEK: Şifon kek, kahve karamel, zencefil, vanilya, kestane, bal, fesleğen, orman meyvesi

TAHİN PEKMEZ PALUZE: El yapımı kaymak dondurma, fındık crumble

KABAĞIN FASLI: Yıldız anason, lime, kakule, kaymak, vanilya ve kavrulmuş kabak çekirdeği krokan

KUĞU: Ananas carpaccio, antep fıstığı krokan tozu, el yapımı dondurma

ÇİKOLATALI SUFLE: Süt köpüğü, frambuaz sos

TÜRK KAHVELİ TAHİN HELVA: Demirhindi şerbeti

ÇİKOLATA MARS: Frambuaz sos, kavrulmuş file fındık

FRAMBUAZ VENÜS: Ahududu, frambuaz, fındık pralin

KATMER: El yapımı dondurma ile

YUVA: Pekmezli kadayıf çıtırı, siyah taze üzüm, menekşe yaprağı, türk kahvesi

hızlı yemek

TAVUK ŞİNİZTEL: Bavyera patates, biberli sarımsaklı tereyağı

CHEDDAR PATATES: Kızarmış patates, krema, cheddar peyniri, Himalaya tuz

TRÜF PATATES: Kızarmış patates, parmesan peyniri, trüf yağı, Himalaya tuz

FİT BOWL: Maş fasulyesi, avokado, buğday, portakal kurusu, yedikule marul, dilim yeşil zeytin, domates, taze reyhan

BİRA BOWL: Elma dilim patates, çıtır kokoreç, çıtır midye, mozzarella çubukları

Mehmet Şef MYK restoran nedere?

Mehmet Şef'in restoranı MYK restoran İstanbul Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'de faaliyet gösteriyor.