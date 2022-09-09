Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Mehmet Şef'in restoranı MYK fiyat listesi 2022 | Mehmet Şef (MYK) restoran menü fiyatları
Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Mehmet Şef'in restoranı MYK fiyat listesi 2022 | Mehmet Şef (MYK) restoran menü fiyatları ne kadar? MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya programın 66. bölümünde yarışmacıları kendi restoranında ağırladı. Yarışmacılara kendi restoranında eğitim veren Mehmet Şef Türk mutfağının inceliklerini anlattı. Ekran başındakiler de Mehmet Şef'in restoranında yemek fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 Mehmet Yalçınkaya MYK restoran menü fiyat listesi...
2022-09-09 15:18:14
Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Mehmet Şef'in restoranı MYK fiyat listesi 2022 | Mehmet Şef (MYK) restoran menü fiyatları ne kadar? MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya programın 66. bölümünde yarışmacıları kendi restoranında ağırladı. Yarışmacılara kendi restoranında eğitim veren Mehmet Şef Türk mutfağının inceliklerini anlattı. Ekran başındakiler de Mehmet Şef'in restoranında yemek fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 Mehmet Yalçınkaya MYK restoran menü fiyat listesi...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta yeni bir heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin severek izlediği programda tatlı ser yapısı ile jüri üyeliği yapan Mehmet Şef yemek bilgisi ile izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. MasterChef'in 9 Eylül'de yayınlanan 66. bölümünde yarışmacılara Mehmet Yalçınkaya kendi restoranının mutfağında ders veriyor. Mehmet Şef MYK restoranında yarışmacıları ağırladı. Programı izleyenler Mehmet Şef'in restoranında yemek fiyatları ne kadar? sorusunu sormaya başladı. İşte 2022 MYK Restoran menü yemek listesi ve fiyatlar...
Mehmet Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar?
Mehmet Şef'in resotanında Anadolu ve Türk yemek kültürünün en lezzetli tadları müşterilere servis ediliyor. Mehmet Şef'in MYK restoranında onlarca yemek seçeneği bulunuyor. Mehmet Şef'in restoranı menü fiyat listesi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenilebilir.
MYK Restoran Menü ve Fiyatlar 2022
MYK Restoran hakkında
MYK Restoran, Mehmet Yalçınkaya ve ekibi tarafından hayata geçirilmiştir. Türk ve Anadolu mutfağının damak çatlatan lezzetlerinin yer aldığı restoranda sürekli gelişen ve değişen zengin bir menü bulunuyor. Dönemsel ve mevsimsel olarak yenilen menüler ile ziyaretçilere unutulmaz yemekler taddırlmak isteniyor.
2022 MYK restoran menüsü
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın “İnsanları mutlu etmek için iyi yemekler yapın!” mottosu ile yola çıkan restoran özgün ve yenilikçi menü ile eşsiz bir yemek deneyimini birleştriiyor. İşte Mehmet Şef'in restoranında yer alan yemekler;
kazan
FIRINLANMIŞ DOMATES ÇORBASI: Mozzarella dilimi, reyhan
ESNAF: Her gün değişen yerel mutfağımızdan çorba
paylaşım & tadım
ÇİÇEK PASAJI: Mevsime uygun hazırladığımız günlük değişen mezelerimiz, lütfen bize sorunuz
Çİ – KARİDES: Karides, limon yaprağı, arnavut biberi, chutney sos
UYKULUKLU İÇLİ KOKOREÇ: Ilık ezme, fasulye turşusu, manda yoğurdu
SAGANAKİ: Saganaki peyniri, talaş hamuru, bal, taze nane, kuru pembe biber
EGE OTLU MÜCVER: Dilim domates, keş yoğurdu, siyah zeytin, frenk soğanı
HUMUS & SUCUK: Ilık humus, tereyağında sucuk, bamya turşusu, kavrulmuş nohut
YERLİ PEYNİR ÇEŞİTLERİ: İncir püresi, yanık ceviz, galeta, kabak çekirdeği, kuru ananas, kuru portakal
MOZARELLA: Ezme salata, fesleğen, yufka kurutu, kabak, balzamik
ÇUBUK PATLICAN: Mısır unu ile kaplanmış patlıcan, yoğurt, domates marmelatı
salata & hafif öğün
ROKA SALATA: Közlenmiş patlıcan, tahin, izmir tulum, nar taneleri, ceviz
NARLI KUYU SALATA: Domates, kırmızı soğan, ceviz, maydanoz, nar ekşisi, zeytinyağı
TARLA SALATA: Bahçe yeşillikleri, karamelize keçi peyniri, kırmızı soğan
MAŞ FASULYE SALATA: Susamlı haşlanmış yumurta, sumak yağı, kuru domates, siyah zeytin, goma sos
SEZAR SALATA: Marul, dilim tavuk göğsü, ekşi mayalı ekmek, parmesan peyniri, balzamik
SOMON SALATA: Bıldırcın yumurtası, köz patlıcan, kuş üzümü, roka, marul, kapari, soğan, portula sos, kuru pembe biber
ISPANAK SALATA: Bebek ıspanak, keçi peyniri, çilek, nar ekşisi
makarna
ZELİHA ANADAN ERİŞTE: Keş peyniri, tereyağı
HİNKALİ MANTI: Tuzlu yoğurt, domates püresi
SPAGGETTİ / GLUTENSİZ: Mevsim sebzeleri, izmir tulum, dereotu
CASERECCE BOLOGNESE: Bolonya usulü bolonez sos, taze fesleğen, parmesan peyniri *kırmızı şarap içerir.
ARABİATA: Reyhan, siyah zeytin, sarımsak, arnavut biberi, domates sos, parmesan peyniri
surf & turf
TİRYAKİ / SURF & TURF: Dana bonfile, jumbo karides, mavi haşhaş, hindiba
KUZU & KARİDES / SURF & TURF: Kuzu sırtı, et karides, sarımsak, yufka
DENİZ TARAĞI SURF & TURF: Pastırma, yıldız anason, beşamel, bezelye filizi
denizden
ISTAKOZ MYK: Aioli mayonez, blanjor patates
AHTAPOT MALTIZ / 2 KİŞİLİK: Uzun süre pişirilmiş ahtapot, sarımsak cipsi, annemin maltızında *kırmızı şarap içerir
SİRUN KARİDES: Hamura sarılı karides, limonlu manda yoğurdu, sumaklı konkase domates
KALAMAR: Baby kalamar, aioli mayonez, Arnavut biberi
IZGARA KARİDES / 2 ADET: Balkabağı püre, melisa yaprağı, sarımsaklı acı yağ
LİNGUİNİ AHTAPOT: Ahtapot kolları, krema, ıspanak, limon kabuğu rendesi
ana yemek
KUZU OMURGA / 2 KİŞİLİK: Kemikli sırt, parmesan peynirli buğday pilavı, ızgara taze soğan, istiridye mantar, kuşkonmaz
DANA FİLETO: Kuşkonmaz, ilik sos
ÇIRALI RİSOTTO: Mantarlı risotto, çıralı antrikot dilimi, parmesan peyniri *beyaz şarap içerir
KUZU KÖZ FİLETO: Haspirli basmati, çuşka sos, isli yumurta
ANTRİKOT: Nohut kavurması, soğanlı patates, mantarlı ilik sos, armut kurusu
DANA ETEĞİ İSKENDER: Pide, tereyağı köpüğü, süzme yoğurt
DANA DİLİ: Tablacı salatası, lavaş ekmek, turşu
KOKOREÇ (TOPHANE): Lavaş ekmek, karışık baharat, çuşka sos, biber turşusu
ÖRDEK SİRİT: Konfi ördek, yabani soğan, yoğurt
TULUM TAVUK: Ödemiş patates, babagannuş, süzme yoğurt
KASAPTAN KÖFTE: Buğday pilavı, sumaklı yoğurt, çuşka sos
ENDERUN KÖFTE: Kolot peynir, fesleğen, domates sos
ASADO: Uzun süre pişirilmiş dana kaburga, bezelye püresi, kuru portakal, tatlı ekşi sos, susam
KUZU İNCİK: Uzun süre pişirilmiş incik, ragu, yaban kekiği
LAGOS MÖNYER: Sıcak koslav, kuş üzümü, çam fıstığı, kızarmış sarımsak, pembe biber
tatlı
TATLI DİLEK: Şifon kek, kahve karamel, zencefil, vanilya, kestane, bal, fesleğen, orman meyvesi
TAHİN PEKMEZ PALUZE: El yapımı kaymak dondurma, fındık crumble
KABAĞIN FASLI: Yıldız anason, lime, kakule, kaymak, vanilya ve kavrulmuş kabak çekirdeği krokan
KUĞU: Ananas carpaccio, antep fıstığı krokan tozu, el yapımı dondurma
ÇİKOLATALI SUFLE: Süt köpüğü, frambuaz sos
TÜRK KAHVELİ TAHİN HELVA: Demirhindi şerbeti
ÇİKOLATA MARS: Frambuaz sos, kavrulmuş file fındık
FRAMBUAZ VENÜS: Ahududu, frambuaz, fındık pralin
KATMER: El yapımı dondurma ile
YUVA: Pekmezli kadayıf çıtırı, siyah taze üzüm, menekşe yaprağı, türk kahvesi
hızlı yemek
TAVUK ŞİNİZTEL: Bavyera patates, biberli sarımsaklı tereyağı
CHEDDAR PATATES: Kızarmış patates, krema, cheddar peyniri, Himalaya tuz
TRÜF PATATES: Kızarmış patates, parmesan peyniri, trüf yağı, Himalaya tuz
FİT BOWL: Maş fasulyesi, avokado, buğday, portakal kurusu, yedikule marul, dilim yeşil zeytin, domates, taze reyhan
BİRA BOWL: Elma dilim patates, çıtır kokoreç, çıtır midye, mozzarella çubukları
Mehmet Şef MYK restoran nedere?
Mehmet Şef'in restoranı MYK restoran İstanbul Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'de faaliyet gösteriyor..
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