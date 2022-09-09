Mehmet Şef'in restoranı nerelerde, hangi il ve ilçede var? MYK restoran İzmir ve Ankara'da var mı? Mehmet Şef restoran yemek fiyatları ne kadar? TV8'in sevilen programlarından MasterChef Türkiye'nin jürileri arasında olan Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı birbirinden lezzetli yemeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu MYK restoranın nerede, hangi illerde olduğu ve menü fiyatları son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. İşte Mehmet Şef'in MYK restoranının şubeleri...

Mehmet Şef'in restoranı nerelerde, hangi il ve ilçede var? MYK restoran İzmir ve Ankara'da var mı? Mehmet Şef restoran yemek fiyatları ne kadar? TV8'in sevilen programlarından MasterChef Türkiye'nin jürileri arasında olan Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı birbirinden lezzetli yemeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu MYK restoranın nerede, hangi illerde olduğu ve menü fiyatları son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. İşte Mehmet Şef'in MYK restoranının şubeleri...

MasterChef'in 9 Eylül'de yayınlanan bölümünde bu kez yarışmacıları ders veren isim Mehmet Şef oldu. Kendi restoranında yarışmacıları ağırlayan ve onlara Türk mutfağının püf noktalarını uygulamalı olarak anlatan Mehmet Şef'in restoranının nerede, hangi illerde olduğu merak edilmeye başlandı. Mehmet Yalçınkaya (Mehmet Şef) restorancılık sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren bir isim. Türk ve Anadolu mutfağına oldukça hakim olan Mehmet Şef kendi restoranında bu lezzetleri müşterilerine sunuyor.

Mehmet Şef'in restoranı nerelerde, hangi il ve ilçede var?

Mehmet Şef'in restoranı sadece İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde Yeşilköy'de bulunan restoran lezzet severlerin uğrak noktası haline geldi. Mehmet Şef'in MYK restoranının başka şubesi yoktur. Mehmet Şef'in mutfağa girerek kendi elleriyle yaptığı lezzetler Bakırköy'de MYK resotanda sunuluyor.

MYK restoran İzmir ve Ankara'da var mı?

MYK restoranın sadece 1 şubesi vardır. İstanbul'da hizmet veren MYK resotan İzmir ve Ankara'da faaliyet göstermiyor.

Mehmet Şef restoran yemek fiyatları ne kadar?

Mehmet Şef'in MYK restoranında menü oldukça zengin. Mevsim özellikllerine göre sürekli değişen menüde birbiririnden lezzetli Türk yemekleri yer alıyor. Mehmet Şef'in restoranında müşterilere sunulan yemeklerin fiyatı zaman zaman değişebiliyor. İşte 2022 Mehmet Şef'in restoranının MYK menü yemek listesi...

MYK Restoran hakkında

MYK Restoran, Mehmet Yalçınkaya ve ekibi tarafından hayata geçirilmiştir. Türk ve Anadolu mutfağının damak çatlatan lezzetlerinin yer aldığı restoranda sürekli gelişen ve değişen zengin bir menü bulunuyor. Dönemsel ve mevsimsel olarak yenilen menüler ile ziyaretçilere unutulmaz yemekler taddırlmak isteniyor.