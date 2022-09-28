Mersin Belediyesi hangi partiden? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li mi AKP'li mi MHP'li mi? Mersin Belediyesi hangi partili? Akdeniz'in en güzel illerinden biri olan Mersin doğası ve tarihi güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Mersin deniz ürünleri ve sengin tarım toprakları ile de Türkiye'nin en stratejik illerinden biri. Mersin'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi partinin kazandığı son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Peki Mersin hangi partili? Mersin Belediyesi hangi partiden?

Mersin Belediyesi hangi partiden? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li mi AKP'li mi MHP'li mi? Mersin Belediyesi hangi partili? Akdeniz'in en güzel illerinden biri olan Mersin doğası ve tarihi güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Mersin deniz ürünleri ve sengin tarım toprakları ile de Türkiye'nin en stratejik illerinden biri. Mersin'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi partinin kazandığı son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Peki Mersin hangi partili? Mersin Belediyesi hangi partiden?

Mersin ülkemizin en güzel illerinden biri. Mersin havası, denizi, tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği kentlerin başında geliyor. Tarım ürünleri üretimi ve ihracı açısından da oldukça büyük bir öneme sahip olan Mersin son zamanlarda yapılan yatırımlar ile büyümeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları ve uluşım alanında atılan adımlar ile kent sakinlerinin daha konforlu bir hayat yaşamaları hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hangi pariden olduğu da son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partili? CHP'li mi, AKP'li mi MHP'li mi? İYİ Parti'den mi?

Mersin Belediyesi hangi partiden?

Mersin Belediyesi'nde son yapılan seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Vahap Seçer kazandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ipi CHP'nin adayı göğüsledi. Mersin Belediye Başkanı CHP'nin adayıdır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li mi, AKP'li mi, MHP'li mi?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhuryet Halk Partisi'nin adayı Vahap Seçer kazandı. Vahap Seçer seçimde oyların büyük bir kısmını aldı.

Mersin Belediyesi hangi partili?

31 Mart seçimlerinde Mersin'de CHP ve MHP'nin başa baş yarışı yaşandı. Ancak seçim sonuçlarında CHP Mersin'de kazanan parti oldu. %45,09 oy oranı ile CHP'nin Belediye Başkan adayı Vahap Seçer seçimi kazanan isim oldu. MHP'nin adayı Hamit Tuna ise %40,99 oy aldı.

Vahap Seçer hangi partiden?

Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimi kazandı. 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerinde %45.09 oy alan Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. MHP'nin adayı % 40,99, DP'inin adayı ise % 12,02 oranında oy almıştır.

Vahap Seçer kimdir?

Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Vahap Seçer ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazanmış ve bu bölümden mezun olmuştur.

Ziraat mühendisi olarak bölgede tarım alanında büyük çalışmalara imza atan Vahap Seçer ilerleyen zamanlarda siyasete atıldı.

1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı.

Seçer'in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı. Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Mersin hakkında

Mersin, Türkiye'nin bir ilidir. Dördü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi vardır. Mersin Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasındadır. Şehirde turizm, sanayi, denizcilik gelişmiştir.

Merkezdeki ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut'tur. Toplam on üç ilçesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasındadır.

Kentin kuzeyindeki Yumuktepe höyüğünde yapılan kazılarda birçok katman ortaya çıkarılmıştır. Bunların en eskisi, MÖ 6300'lere, en yenisi ise Selçuklu dönemine tarihleniyor. Kazılardan çıkarılan eserler, Mersin Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere, Adana Arkeoloji Müzesi ve Tarsus Müzesi, Silifke Müzesi ve Anamur Müzesi'nde sergileniyor. Helenistik dönemde kentin ismi Zephyrion'du. Bugün kentin sınırları içinde kalan Mezitli'nin adı ise Soli'ydi. Ancak Arap akınları döneminde kent boşaldı. Mersin'in tarih sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, konar göçer bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmış ve adını da bu aşiretten almıştır. Ayrıca Kapadokya bölgesinden gelen Rumlar kent nüfusuna hâkim hâle gelmişti ve 1850'de kentte 5.250 Ortodoks Rum'a karşılık 1.600 Müslüman yaşamaktaydı. Kentin kaderi özellikle Amerikan İç Savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866'da demir yolu ağına bağlanması ile değişmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi hâline gelmiştir. Şehrin bugünkü durumuna gelmesinde, şu anda azınlık olsalar da Hristiyan Levantenlerin önemi yadsınamaz. Şehirde hâlen Levantenlere ait iki katedral bulunmaktadır: Latin-İtalyan Katedrali ve Arap-Ortodoks Katedrali. Ayrıca şehrin kuzeyine Rumlar için bir kilise yapılması da gündemdedir.