Mersin Belediyesi hangi partiden? Mersin Büyükşehir Belediyesi CHP'li mi yoksa MHP'li mi? Doğası, havası ve tarihi ile her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mersin son zamanların en popüler kentleri arasında yer alıyor. Alt yapı ve üst yapı yatırımları ile kentin sorunlarının çözümü için de büyük çaba harcanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hangi partili olduğu da vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Peki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden seçildi?

Mersin Belediyesi hangi partiden? Mersin Büyükşehir Belediyesi CHP'li mi yoksa MHP'li mi? Doğası, havası ve tarihi ile her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mersin son zamanların en popüler kentleri arasında yer alıyor. Alt yapı ve üst yapı yatırımları ile kentin sorunlarının çözümü için de büyük çaba harcanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hangi partili olduğu da vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Peki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden seçildi?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Vahap Seçer kazandı. Vahap Seçer 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Mersin Belediyesi hangi partiden?

31 Mart seçimlerinde Mersin'de CHP ve MHP'nin başa baş yarışı yaşandı. Ancak seçim sonuçlarında CHP Mersin'de kazanan parti oldu. %45,09 oy oranı ile CHP'nin Belediye Başkan adayı Vahap Seçer seçimi kazanan isim oldu. MHP'nin adayı Hamit Tuna ise %40,99 oy aldı.

Vahap Seçer kimdir?

Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Vahap Seçer 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu.

Genç bir girişimci olarak 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer'in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Vahap Seçer İngilizce bilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.