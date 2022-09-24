Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer hangi partiden? Mersin Belediyesi hangi partili? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin'de ipi Cumhuriyet Halk Partsi'nin adayı Vahap Seçer göğüsledi. Mersin'e seçildiği günden bu yana büyük hizmet veren Vahap Seçer 'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'in hayatı ve biyografisi...

Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer hangi partiden? Mersin Belediyesi hangi partili? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin'de ipi Cumhuriyet Halk Partsi'nin adayı Vahap Seçer göğüsledi. Mersin'e seçildiği günden bu yana büyük hizmet veren Vahap Seçer 'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'in hayatı ve biyografisi...

Vahap Seçer Mersin'de hayata geçirdiği yeni projeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Mersin'i tarım ve ihracatta bölgesel bir üs haline getirmeyi hedefleyen Vahap Seçer Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (AHBİB), '2021 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Farklı şehirlerden firmaların da katıldığı törende, başarılı firmalara ödüllerini verdi. Vahap Seçer'in kim olduğu ve nereli olduğu konuları da gündemde yerini almaya devam ediyor.

Vahap Seçer kimdir?

Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Vahap Seçer ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazanmış ve bu bölümden mezun olmuştur. Ziraat mühendisi olarak bölgede tarım alanında büyük çalışmalara imza atan Vahap Seçer ilerleyen zamanlarda siyasete atıldı.

1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı.

Seçer'in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Vahap Seçer hangi partiden?

Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimi kazandı. 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerinde %45.09 oy alan Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. MHP'nin adayı % 40,99, DP'inin adayı ise % 12,02 oranında oy almıştır. .