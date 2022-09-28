Erden Timur hangi takımı aldı? Erden Timur Olympic Club Charleroi ne kadara satın aldı? Olympic Club Charleroi fiyatı ne kadar? Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Erden Timurbir futbol kulübü satın aldı. Taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrası satın alınan kulübün hangisi olduğu merak ediliyordu. Erden Timur Belçika'da faaliyette olan Olympic Club Charleroi takımını satın aldı?

Erden Timur hangi takımı aldı? Erden Timur Olympic Club Charleroi ne kadara satın aldı? Olympic Club Charleroi fiyatı ne kadar? Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Erden Timurbir futbol kulübü satın aldı. Taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrası satın alınan kulübün hangisi olduğu merak ediliyordu. Erden Timur Belçika'da faaliyette olan Olympic Club Charleroi takımını satın aldı?

Galatasaray'ın yıldız transferlerinde büyük emeği olan Erden Timur yurt dışından yeni bir kulüp satın aldı. Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Erden Timur'un satın aldığı kulübün hangisi olduğu merak ediliyordu.

Erden Timur hangi takımı aldı?

Milliyet'in haberine göre Erden Timur Belçika 3. lig takımlarından Olympic Club Charleroi Farciennes'i satın aldı.

Erden Timur Olympic Club Charleroi ne kadara satın aldı?

Olympic Club Charleroi kulübünün ne kadara satın alındığına dair ise bir detay bulunmuyor. Ancak transfermarkt verilerine göre Olympic Club Charleroi'nin takım değeri ise 300 bin Euro.

Olympic Club Charleroi fiyatı ne kadar?

Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamanın ardından imzalar atılacak. Bu hamleyle birlikte Galatasaray'ın Avrupa'daki piyasada yer almasını hedefleyen Timur, sarı kırmızılıların deneyim kazanmasını istediği futbolcuları da bu takımda değerlendirecek. Galatasaray'da forma şansı bulamayan oyuncuları buraya göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar böylece oyuncuların formdan düşmemesini sağlayacak.

Olympic Club Charleroi kaçıncı sırada, hangi ligde?

Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Olympic Club Charleroi hakkında

R. Olympic Charleroi Châtelet Farcienness, Hainaut, Charleroi şehrinden bir Belçika futbol kulübüdür. 2019 itibariyle Belçika Birinci Amatör Ligi'nde oynuyorlar.

1912'de Olympic Club de Charleroi olarak kuruldu. Ertesi yıl kulüp, 246 numaralı matris olmak için Belçika Futbol Federasyonu'na kaydoldu. 1972 ve 1982 yılları arasında kulübün adı R.O.C. de Montignies-sur-Sambre önceki adına atıfta bulunmadan önce. 2000 yılında kulüp R.A. Marchienne adını aldı ve adını Royal Olympic Club de Charleroi'den Royal Olympic Club de Charleroi-Marchienne olarak değiştirdi. Sonunda, 2019 yılında kulüp Royal Châtelet SC ile birleşerek R. Olympic Charleroi Châtelet Farciennes oldu.

O.C. de Charleroi ilk olarak 1936'da ikinci ligde göründü ve ligini Charleroi yakınlarında bulunan rakip bir kulüp olan U.S du Centre'ın sekiz puan önünde kazandı. Daha sonra 1963'e kadar (1955-56 sezonu hariç) birinci ligde oynadı ve 1947'de rakibi Charleroi S.C.'ye katıldı. Olympic, 1939'da 3. ve 1947'de ikinci oldu. 1967-68 ve 1974-75'te birinci ligde oynadı, ancak çoğunlukla üçüncü veya dördüncü seviyede oynayarak alt liglere geri döndü.