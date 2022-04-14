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TIMETURK / GENEL / Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı Diyanet?

Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı Diyanet?

Kadınların bakımlarının oruca engel olup olmadığı sıklıkla araştırılıyor. Özellikle 'Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı?' soruları yöneltiliyor. Peki ama orucu ne bozar? Hangi durumlar orucu bozar hangileri bozmaz? İşte merak edilen detaylar...

44 Dakika Önce
2022-04-14 16:40:39
Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı Diyanet?

Kadınların bakımlarının oruca engel olup olmadığı sıklıkla araştırılıyor. Özellikle "Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı?" soruları yöneltiliyor. Peki ama orucu ne bozar? Hangi durumlar orucu bozar hangileri bozmaz? İşte merak edilen detaylar...

Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. (Diyanet İşleri Başkanlığı)

Orucu bozan şeyler nelerdir Diyanet?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. (Diyanet İşleri Başkanlığı)

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