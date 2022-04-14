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TIMETURK / YAŞAM / Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Ağızda su çalkalamak orucu bozar mı? Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir?

Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Ağızda su çalkalamak orucu bozar mı? Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir?

Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Diyanet İşleri Başkanlıkğına yöneltilen sorular arasında orucu bozan durumlar yer alıyor. Özellikle bütün gün aç kaldıktan sonra ağızda oluşan kokunun giderilmesi için akıllarda birçok soru var. Peki ama Ağızda su çalkalamak orucu bozar mı? Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir? İşte detaylar...

54 Dakika Önce
2022-04-14 16:30:18
Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Ağızda su çalkalamak orucu bozar mı? Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir?

Diyanet İşleri Başkanlıkğına yöneltilen sorular arasında orucu bozan durumlar yer alıyor. Özellikle bütün gün aç kaldıktan sonra ağızda oluşan kokunun giderilmesi için akıllarda birçok soru var. Peki ama Ağızda su çalkalamak orucu bozar mı? Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir? İşte detaylar...

Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir?

Uzun açlık süresinde ağız kokusunun oluşması oldukça normaldir. Özellikle belli başlı hastalığa sahip olan kişilerde bu koku daha belirgin olur.

Mide ve bağırsakta yaşanan sorunlar, dilin üzerinde beyaz tabaka şeklinde kendini belli eder ve ağızda koku oluşturur.

- Yemeklerden sonra diş ve dil fırçalamaya özen gösterin.

- Diş ipi ve dil temizleyici kullanın.

- Diş fırçalaması sonrasında tuz gargarası yapmayı ihmal etmeyin.

- Hastalığınızı gidermek için bir uzmana danışın.

- Bitki çayları tüketin.

- Gün içerisinde ağzınızı duru su ile çalkalayın.

- Bol sıvı tüketin.

Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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