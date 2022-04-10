Nikotin bandı oruç bozar mı? Nikotin bandı ciltte emildiği için oruç bozulur mu? Nikotin bandı oruca engel midir? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na iletilen 'nikotin' sorularının yanıtını sizler için derledik. Sigara kullanan kişiler, ramazan ayını fırsat bilerek sigarayı bırakmak için bir yandan da nikotin bandı kullanıyor. Peki ama nikotin bandının vücuda etkisi yüzünden oruç geçerli olur mu? İşte detaylar...

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Nikotin Bandı Nedir?

Nikotin bandı, nikotini cilt yoluyla vücuda salan transdermal bir banttır. Bir sigara bırakma işlemi olan nikotin replasman tedavisinde kullanılır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış ve onaylanmış olup, tütün kullanım bozukluğunun tedavisi için mevcut olan daha güvenli NRT'lerden biri olarak kabul edilir.

Orucu bozan şeyler Nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Oruçlu kişiyi unutarak yediğinde orucu hatırlatılmalı mıdır?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)