Başka il için sosyal konut başvurusu yapılabilir mi? Kütüğün kayıtlı olduğu ilde sosyal konut başvurusu yapılır mı? Kütük kaydına göre memlekette sosyal konut başvurusu yapabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu. Sosyal konutlara başvuru yapmak için öncelikle 18 yaşından büyük olmak, belirlenen gelirin altında bir gelire sahip olmak, ve herhangi bir eve sahip olamamak gerekiyor. Peki yaşadığı ilin dışında sosyal konut başvurusu yapılabilir mi?

Sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Milyonlarca kişinin meakla beklediği projede başvurular ise 14 Eylül'de başladı. Yoğunluk olmaması için TC kimlik numarasının son sayısına göre başvurular alınırken vatandaşların kafasında sosyal konut başvurularına dair onlarca soru işareti mevcut. Kütüğün kayıtlı olduğu ilde sosyal konut başvurusu yapılır mı? Yaşadığı ilin dışında sosyal konut başvuru yapılır mı? Memlekette sosyal konut başvurusu yapabilir mi? sorularını pek çok vatandaş sormaya başladı.

Kütüğün kayıtlı olduğu ilde sosyal konut başvurusu yapılır mı?

TOKİ sosyal konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kütüğünün kayıtlı olduğu memleketi için başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Öncelikle sosyal konut başvurularında yaşadığı ilde 1 yıl ikamet etme zorunluluğu var. Ayrıca vatandaşlar nüfusunun kayıtlı olduğu yere de başvurabilir. Memleketi yai kütüğünün kayıtlı olduğu ile de sosyal konut başvurusu yapılabilir.

Yaşadığı ilin dışında sosyal konut başvuru yapılır mı?

TOKİ sosyal konutlara başvurmak için proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Bunun dışında istenilen il için sosyal konut başvurusu yapılamaz. TOKİ sosyal konutlara TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. TOKİ sosyal konutlara kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayanlar başvurabilecek.

Aylık gelir sınırı ne kadar?

Aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.