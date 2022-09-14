TOKİ Sosyal konut başvuru ücreti geri ödenecek mi, alınacak mı? 500 TL Kurada çıkmayanlara geri yatırılacak mı, ne zaman verilecek? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. 14 Eylül'de başlayan sosyal konutlara bir günde yüz binlerce kişi katıldı. Sosyal konut başvuru ücretlerinin de 500 TL olduğu açıklandı. 500 lira başvuru ücretini yatıranlar kurada kazanamayınca başvuru ücretinin iade edilip dilmeyeceğini merak ediyor.

TOKİ Sosyal konut başvuru ücreti geri ödenecek mi, alınacak mı? 500 TL Kurada çıkmayanlara geri yatırılacak mı, ne zaman verilecek? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. 14 Eylül'de başlayan sosyal konutlara bir günde yüz binlerce kişi katıldı. Sosyal konut başvuru ücretlerinin de 500 TL olduğu açıklandı. 500 lira başvuru ücretini yatıranlar kurada kazanamayınca başvuru ücretinin iade edilip dilmeyeceğini merak ediyor.

Merakla beklenen dev sosyal konut hamlesinin detayları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut fiyatlarını ve taksit oranlarını da açıkladı. Erdoğan "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" dedi. 500 TL başvuru ücreti yatırılarak yapılan başvurularda kendilerine sosyal konut çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları ücreti geri alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Sosyal konut başvuru ücreti geri ödenecek mi, alınacak mı?

TOKİ sosyal konut ücretleri kura sonuçlarında kendi ismi çıkmayan adaylara geri ödeniyor. Kura çekilişinin ardından bir kaç gün içinde sosyal konut ödemeleri başvuranların hesaplarına geri yatırılıyor.

500 TL Kurada çıkmayanlara geri yatırılacak mı, ne zaman verilecek?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e 500 TL başvuru ücretlerine ilişkin açıkalamada bulundu. Bulut "Kura çekilir çekilmez hemen iade edilecek. Daha önceki başvuru bedelleri 2 bin liraydı ama biz bu rakamı çok aşağıya çektik. Orada da dedik ki "Vatandaş kurayı çekene kadar olan parası zayi olmasın" diye." dedi. .