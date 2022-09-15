Anne, babasının evi olanlar sosyal konutlara başvurabilir mi? Babasının evi olup aynı evde yaşayanlar TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği dev projede başvurular 14 Eylül'de başladı. Anne babasının evi olan vatandaşlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapmak istiyor. Peki ailesinin evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapabilir mi?

Anne, babasının evi olanlar sosyal konutlara başvurabilir mi? Babasının evi olup aynı evde yaşayanlar TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği dev projede başvurular 14 Eylül'de başladı. Anne babasının evi olan vatandaşlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapmak istiyor. Peki ailesinin evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen dev projeyi duyurdu. Sosyal konutlardan öncelikle hane geliri belli bir seviyenin altında olanlar ve üzerilerine tapu kaydı olmayanlar faydalanabilecek. Ayrıca sosyal konutlardan gençlere de özel bir kontenjan ayrılmış durumda. Bir haneden sadece bir başvuru yapılacağı belirtilirken aynı evde yaşayan kendi evi olmayan ancak anne babasının evi olan gençler sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı.

Anne, babasının evi olanlar sosyal konutlara başvurabilir mi?

TOKİ Başkanı Ömer BulutCNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Bulut sosyal konutlarla ilgili çok merak edilen konulara açıklık getirdi. Bulut açıklamasında şunları söyledi: "18 yaşından büyükse, evi ailesinin üzerinde bile olsa başvuru yapabilir. Hane başı geliri içerisinde değil o. Sadece kendi kişisel geliri aşıyorsa konut sahibi olamaz. Yemek Kartlarının sağladığı KDV indirimi ile en çok patronlar mutlu."

Babasının evi olup aynı evde yaşayanlar TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi?

Ailsinin evi olup bu evde yaşayan gençlerin kendi gelirleri belirlenen sınırın altındaysa ve ev sahibi değilse sosyal konutlara başvuru yapabilirler. Yani İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin, Anadolu'da 16 bin olan sınıra takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.

TC kimlik numarasına göre başvuru günleri

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

TOKİ sosyal konutlar ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu. Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.