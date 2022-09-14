18 yaşından büyük üniversite öğrencileri TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Anne babasının evi olan öğrenciler sosyal konut başvurusu yapabilir mi? soruları şu sıralar binlerce öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu. 14 Eylül'de başvurular başladı ve ilk saatlerde yüz binlerce kişi sosyal konutlara başvurdu. 18 yaşında olan üniversite öğrencileri de kendi adlarına sosyal konut projesine başvuru yapıp yapamayacaklarını merak edip araştırmaya başladı.

18 yaşından büyük üniversite öğrencileri TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Anne babasının evi olan öğrenciler sosyal konut başvurusu yapabilir mi? soruları şu sıralar binlerce öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu. 14 Eylül'de başvurular başladı ve ilk saatlerde yüz binlerce kişi sosyal konutlara başvurdu. 18 yaşında olan üniversite öğrencileri de kendi adlarına sosyal konut projesine başvuru yapıp yapamayacaklarını merak edip araştırmaya başladı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Öncelikli olarak üzerilerine konut olmayan hanelerin başvuracağı sosyal konut projesine ilgi oldukça fazla 14 Eylül'de başvurular alınmaya başlandı. Henüz bir kaç saat içinde yüz binlerce kişinin sosyal konutlara başvuru yaptığı açıklandı. TOKİ sosyal konut başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencileri başvuru yapıp yapamayacaklarını merak ediyor.

18 yaşından büyük üniversite öğrencileri TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi?

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut bu soruya yanıt verdi. Ömer Bulut açıklamasında şunları söyledi: 18 yaşından büyükse kendi yuvasını kurmak için bu genç arkadaşımız çaba harcamıştır. Tabi yapacak. Artık istiyoruz ki; önce evini alsın sonra yuvasını kursun. O artık hane başı geliri içerisinde değil. O çünkü 18 yaşını geçmiş kendi başına bir bireydir. Sadece kendi kişisel geliri açıkladığımız geliri aşıyorsa konut sahibi olamaz. Hane başından dediğimiz orada eş, anne ve baba anlamındaki, çocuk zaten 18 yaşını geçmişse artık kendi bir birey olarak kabul ediliyor. Yuvadan uçacak bir kuş gibi görüyoruz. Kendi geliri bizim açıkladığımız rakamın altındaysa başvurabilir."

Anne babasının evi olan öğrenciler sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

Anne ve babasının (ailesinin) evi olan 18 yaşından büyük öğrenciler TOKİ sosyal konut başvurusu yapabilir. Burda kişinni kendi üzerine ait bir tapu kaydının olmaması önemli. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. "Genç" kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Sosyal konut başvuruları son gün ne zaman?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.