KPSS sınavında emanetçi olacak mı? KPSS sınavında emanetçiler açık mı? Telefon, çanta, cüzdan, anahtar emanet alınır mı? 18 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS sınavına katılacak olan adaylar sınav salonlarında emanetçilere telefon, çanta, cüzdan gibi eşyalarını bırakmak istiyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınavlarında sıkı güvenlik kuralları uygulanıyor ve sınava pek çok kişisel eşya sokulması yasak. Zorunlu olarak sınava telefon, anahtar, çanta ve cüzdan ile gelen adaylar emanetçilerin açık olup olmayacağını sorguluyor.

KPSS sınavında emanetçi olacak mı? KPSS sınavında emanetçiler açık mı? Telefon, çanta, cüzdan, anahtar emanet alınır mı? İptal edilen KPSS sınavlarının ardından ÖSYM'nin belirlediği yeni takvime göre 2022 KPSS sınavları yeniden yapılıyor. 18 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarına yüz binlerce kişi katılacak. KPSS sınavına zorunlu olarak çanta ve telefonla gelen adaylar emanetçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 2022 KPSS sınavında okul binalarında emanetçiler var mı?

Memur olmanın hayali ile girilen KPSS sınavı soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmişti. ÖSYM yeni bir sınav takvimi duyurarak sınavların yeniden yapılacağını açıklamıştı. 2022 KPSS sınav maratonu yeniden 18 Ağustos Pazar günü başlayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerine girecek olan adaylar zorunlu olarak yanlarında getirdikleri eşyaları nereye bırakacaklarını kara kara düşünmeye başladı. ÖSYM sınavlarında emanetiçler açık mı? sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından soruluyor.

KPSS sınavında emanetçi olacak mı?

ÖSYM'nin klavuzunda yer alan bilgilere göre ÖSYM sınavlarında salon ve binalarda emanetçiler olmayacak. Ancak okulların dışında bazı dükkanlar emanet kabul edebiliyor. Büfeler, bakkalar gibi işletmeler sınav günlerinde emanet kabul edebiliyor.

KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

KPSS sınavlarının yapılacağı okullarda emanetçiler olmayacak. ÖSYM'nin resmi görevli emanetçisi bulunmuyor. Okul binlaları dışında emanetçi bulunabilir ancak bunların güvenilir olup olmadığına dikkat etmekte fayda var.

Telefon, çanta, cüzdan, anahtar emanet alınır mı?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

KPSS sınavında hangi eşyalar yasak?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarlar yasak.

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar yasak.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla sınava girişler yasak.

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla KPSS sınavına girmek yasak.