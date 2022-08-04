KPSS'de soru iptali olur mu? Hangi sorular iptal edilir? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek hangi sorular aynı? Sorular iptal mi edilir? 2022 KPSS maratonu oldukça tartışmalı başladı. 1 milyona yakın adayın devlet memuru olabilmek için girdiği KPSS sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapıldı. Sınav sorularının bir yayınevine ait kitaptaki sorularla aynı ve benzer olduğu iddiası üzerine soruşturma açıldı. Sınava girenler soruşturmanın sonucuna göre sınavın iptal mi edileceğini yoksa sadece soruların mı iptal edileceğini merak ediyor.

KPSS'de soru iptali olur mu? Hangi sorular iptal edilir? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek hangi sorular aynı? Sorular iptal mi edilir? 2022 KPSS maratonu oldukça tartışmalı başladı. 1 milyona yakın adayın devlet memuru olabilmek için girdiği KPSS sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapıldı. Sınav sorularının bir yayınevine ait kitaptaki sorularla aynı ve benzer olduğu iddiası üzerine soruşturma açıldı. Sınava girenler soruşturmanın sonucuna göre sınavın iptal mi edileceğini yoksa sadece soruların mı iptal edileceğini merak ediyor.

31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından sosyal medyda ortaya atılan iddialar herkesi endişelendirdi. İddia üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na talimat verdi. Savcılığa da suç duryurusunda bulunulması ile yayıncı kuruluşun merkezlerinde aramalar yapıldı. Sınava giren adayların aklında ise iki soru var. Birincisi KPSS sınavı iptal edilecek mi? İkincisi ise; KPSS'de sorular mı iptal edilecek, hangi sorular iptal edilir?

KPSS'de soru iptali olur mu?

KPSS soruşturması devam ediyor. Savcılığa suçduyurusunda bulunulmasının ardından geniş çaplı soruşturma devam ediyor. İddia edildiği gibi sorular dışarı mı sızdı, yoksa sadece bir kaç soru benzerliği mi var öncelikle buna bakılacak. Eğer birkaç soru benzerliği varsa sadece soru iptallerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak KPSS'de bir soru sızması durumu varsa eğer sınavın komple iptali ve yeniden yapılması gündeme gelecek.

Hangi sorular iptal edilir?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarında iddia edildiği gibi 20 sorunun benzer olduğu soruşturma sürcinde ekipler tarafından detaylıca incelenecek. Eğer soru iptali kararı gelirse iptal edilecek sorular ÖSYM tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek hangi sorular aynı?

KPSS sınavında benzer soru iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre 20 sorunun benzer yada aynı olduğu belirtilityor. Ancak kesin snuç uzman ekiplerin titiz incelemesi sonucu netlik kazanacak. DDK ve savcılık iddialar üzerinde titizlikle çalışıyor.

DDK Başkanı Arıncı: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ilk açıklamasında "Problemli bir durum var gibi görünüyor" demişti. Arıncı'dan yeni bir açıklama geldi. DDK Başkanı "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." dedi.