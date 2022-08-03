2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı iptal mi? KPSS GY-GK sınavı yeniden mi yapılacak? 2022 KPSS sınavı tekrar mı yapılacak? 31 Temmuz'da başlayan 2022 KPSS maratonunda Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda sorulan soruların bir yayın evinin kitaplarındakine birebir benzer olduğu ve bir çoğunun da benzediği iddiası ile başlayan tartışma sürüyor. Konuya ilişkin Devlet Denetleme Kurumu inceleme başlatırken pek çok kişi sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan gelen ilk açıklama ise gündeme bomba gibi düştü.

2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı iptal mi? KPSS GY-GK sınavı yeniden mi yapılacak? 2022 KPSS sınavı tekrar mı yapılacak? 31 Temmuz'da başlayan 2022 KPSS maratonunda Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda sorulan soruların bir yayın evinin kitaplarındakine birebir benzer olduğu ve bir çoğunun da benzediği iddiası ile başlayan tartışma sürüyor. Konuya ilişkin Devlet Denetleme Kurumu inceleme başlatırken pek çok kişi sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan gelen ilk açıklama ise gündeme bomba gibi düştü.

31 Temmuz Pazar günü başlayan KPSS maratonu Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. Sınavda ter döken yüz binlerce aday ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasıyla benzer soru iddiaları da sosyal medyada yayılmaya başlandı. Bazı soruların bir yayın evinin KPSS hazırlık kitaplarındaki sorularla aynı ve benzer olduğunu iddiaları üzerine Erdoğan'dan inceleme talimatı geldi. Erdoğan sosyal medaydan yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı iptal mi?

KPSS'de benzer soru iddialarına ilişkin görevlendirilen Devlet Denetleme Kurumu'nun Başkanı Yunus Arıncı dan iddialara ilişkin flaş açıklama geldi. Arıncı açıklamasında "Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.

KPSS GY-GK sınavı yeniden mi yapılacak?

2022 KPSS sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarında çıkan soruların bir yayıncıya ait kitaplarda yer aldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. KPSS sınavının iptal edilieceğine dair henüz resmi bir açıklama ve duyuru yapılmadı. Soruşturmanın sonucu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak raporun içeriği belirleyici olacak.

2022 6-7 Ağustos Lisans KPSS Alan Bilgisi iptal mi edilecek?

6 Ağustos-7 Ağustos tarihleri arasında KPSS'nin alan bilgisi oturumları gerçekleşecek. KPSS'de benzer soru iddiaları DDK tarafından incelenirken adaylar KPSS alan bilgisinin de ertelenip ertelenmeeyceği sorusuna yanıt arıyor. Gelen bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi belirtilen tarih ve saatte yapılacak. KPSS Alan Bilgisi iptali yada ertelenmesine ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

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