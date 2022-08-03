KPSS'de kaç soru benzer yada aynı? KPSS 2022 hangi sorular aynı iddiası var? Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri hangi sorular Yedi iklim ile aynı? KPSS tartışmaları devam ederken Devlet Denetleme Kurumu Başkanı'ndan flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile iddiaları incelemek üzere görevlendirilen DDK Başkanı 'KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük.' dedi. Bu açıklamanın ardından KPSS sınavına girenler hangi soruların benzer ve aynısı olduğunu araştırmaya başladı.

KPSS'de kaç soru benzer yada aynı? KPSS 2022 hangi sorular aynı iddiası var? Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri hangi sorular Yedi iklim ile aynı? KPSS tartışmaları devam ederken Devlet Denetleme Kurumu Başkanı'ndan flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile iddiaları incelemek üzere görevlendirilen DDK Başkanı "KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük." dedi. Bu açıklamanın ardından KPSS sınavına girenler hangi soruların benzer ve aynısı olduğunu araştırmaya başladı.

31 Temmuz Pazar günü KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. Sınavın ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise konuşulmaya devam ediyor. Yedi İklim yayıncılığıa ait olduğu iddia edilen deneme ve KPSS hazırlık kitaplarında 2022 KPSS sınavında soruların birebir aynı ve benzer olduğu iddia edildi. İddia üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "inceleme" talimatı verdi. Erdoğan açıklamasında "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

KPSS'de kaç soru benzer yada aynı?

İddialara göre KPSS'de sorulan soruların toplamında 20-30 sorunun bir yayın evinin hazırlık kitabındaki sorularla aynı yada benzer olduğu gündeme bomba gibi düştü. Soru iptali ihtimalleri de düşünülürken KPSS sınavının tamamen iptal edilmesi de gündemde.

KPSS 2022 hangi sorular aynı iddiası var?

İsmi geçen yayın evi iddialar üzerine flaş bir açıklamada bulundu. TELE1'in ulaştığı Yediiklim Yayınevi yetkilisi açıklamasında “Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”

ÖSYM Başkanı görevden alındı

KPSS'de benzer soru iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Aygün flaş bir kararla görevden alındı. ÖSYM iddiaların ortaya çıktığı anda yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğun belirtmişti.

DDK: "Problemli bir durum var gözüküyor"

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise NTV'ye yaptığı özel açıklamada müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini söyledi. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi.