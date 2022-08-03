Ramazan Yetgin kimdir? Ramazan Yetgin KPSS ile ilgili ne dedi? Ramazan Yetgin KPSS benzer soru açıklaması nedir? KPSS benzer soru iddiaları tartışılmaya devam ederken yaptığı yorumlar ile gündeme gelen ve sosyal medyada TT olan Ramazan Yetgin'in kim olduğu merak ediliyor. Ramazan Yetgin Youtube hesabından öğrencilere tarih dersi veriyor ve özellikle KPSS çalışanlar tarafından yakından tanınıyor.

Ramazan Yetgin kimdir? Ramazan Yetgin KPSS ile ilgili ne dedi? Ramazan Yetgin KPSS benzer soru açıklaması nedir? KPSS benzer soru iddiaları tartışılmaya devam ederken yaptığı yorumlar ile gündeme gelen ve sosyal medyada TT olan Ramazan Yetgin'in kim olduğu merak ediliyor. Ramazan Yetgin Youtube hesabından öğrencilere tarih dersi veriyor ve özellikle KPSS çalışanlar tarafından yakından tanınıyor.

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS Gelen Kültür-Genel Yetenek oturumlarında bir yayın evine ait soruların bire bir aynısının yada benzerlerinin sorulduğu iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada açıklama yapan Ramazan Yetgin'in de kim olduğu merak eiliyor. Binlerce kişi #ramazanyetgin etiketi ile sosyal medya platformu Twitter'dan mesaj paylaştı.

Ramazan Yetgin kimdir?

Ramazan Yetgin KPSS sınavına hazırlanan adaylar tarafından yakından tanınan bir eğitimcidir. Tarih konusunda verdiği dersler ve anlattığı konular ile tanınan Ramazan Yetgin 1982 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukluğu Silifke'de geçen Ramazan Yetgin babamın tayini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çıkınca ailece Ankara'ya yerleşti. Çocukluğunun bir bölümü Ankara'da geçen Yetgin ilköğretimi Yenimahalle'de, ortaöğretimi Siteler'de okudu.

Üniversite eğitimi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih bölümüne devam eden Ramazan Yetgin 2005 yılında Tarih bölümünü tamamladı.

Okulu bitirdikten sonra askere gidip gelmemin ardından dershanelerde öğretmenlik yapmaya başladı. Önce eski adıyla ÖSS dershanesinde tarih öğretmenliği yaptı. Ardından 2010 yılından itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarih öğretmek amacıyla derslere girmeye başladı.

Ramazan Yetgin Sosyal medyada TT oldu

Ramazan Yetgin yaşanan KPSS iddiaları sonrası sosyal medayda TT oldu. İşe Ramazan Yetgin hakkında atılan mesajların bazıları;

Ramazan Hoca canlı yayında, duygulandıran bir cümle söyledi. “ Bu sınava hazırlanan her evde milyonlarca hikaye var.”

Duygulandım, yutkunamadım. Bizi, bizim gibiler anlar arkadaşlar!

Ramazan Yetgin de patladı sonunda haklı olarak.

İnsanların emeğinin bu derece hiç edilemeyeceğini bu işin erbabı olmuş kişiler bar bar bağırarak dile getiriyor. Bu sınav iptal olmalı. #ramazanyetgin

Ramazan Yetkin Hocamız çok güzel özetlemiş “Sınava hazırlanan her evde milyonlarca hikaye var”

Olan yine gariban emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışan öğrencilere olur..

Bu ülkeye 10 tane Ramazan Yetgin lazım.