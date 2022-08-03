2022 KPSS Alan Bilgisi iptal mi? 6-7 Ağustos KPSS sınavı iptal edilir mi? Bu hafta KPSS ertelendi mi? Hafta sonu KPSS yapılacak mı? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu 31 Temmuz'da yapılan oturumlarla başladı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından sosyal medyada dolaşan 'benzer soru' iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. DDK Başkanı ise ilk açıklamasında 'Problem var gibi görünüyor' dedi. Bu açıklamadan sonra 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak KPSS lisans alan bilgisi sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

2022 KPSS Alan Bilgisi iptal mi? 6-7 Ağustos KPSS sınavı iptal edilir mi? Bu hafta KPSS ertelendi mi? Hafta sonu KPSS yapılacak mı? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu 31 Temmuz'da yapılan oturumlarla başladı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından sosyal medyada dolaşan "benzer soru" iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. DDK Başkanı ise ilk açıklamasında 'Problem var gibi görünüyor' dedi. Bu açıklamadan sonra 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak KPSS lisans alan bilgisi sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

31 Temmuz Pazar günü başlayan KPSS maratonu Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. Sınavda ter döken yüz binlerce aday ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasıyla benzer soru iddiaları da sosyal medyada yayılmaya başlandı. Bazı soruların bir yayın evinin KPSS hazırlık kitaplarındaki sorularla aynı ve benzer olduğunu iddiaları üzerine Erdoğan'dan inceleme talimatı geldi. Erdoğan sosyal medaydan yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

2022 KPSS Alan Bilgisi iptal mi edielcek?

6 Ağustos-7 Ağustos tarihleri arasında KPSS'nin alan bilgisi oturumları gerçekleşecek. KPSS'de benzer soru iddiaları DDK tarafından incelenirken adaylar KPSS alan bilgisinin de ertelenip ertelenmeeyceği sorusuna yanıt arıyor. Gelen bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi belirtilen tarih ve saatte yapılacak. KPSS Alan Bilgisi iptali yada ertelenmesine ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

6-7 Ağustos KPSS sınavı iptal edilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." diyerek Devlet Denetleme Kurumu'nda KPSS iddialarının araştırılması için talimat verdi. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı'dan da flaş bir açıklama geldi. NTV'ye açıklama yapan Arıncı müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini söyledi. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi. DDK Başkanı'ndan gelen açıklama sonrası 6-7 Ağustos'ta yapılan KPSS sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alınan bilgilere göre sınavın belirtilen tarih ve saatte yapılması bekleniyor.

ÖSYM benzer soru iddialarını reddetti

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM Başkanı görevden alındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevden alındı. Aygün'ün yerine kimin getirileceği ise meakla bekleniyor.