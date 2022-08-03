2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi ertelendi mi? 6-7 Ağustos KPSS Alan Bilgisi ertelenecek mi, yapılacak mı? KPSS Lisans alan bilgisi iptal edilir mi? 31 Temmuz Pazar günü başlayan KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yüz binlerce aday katıldı. Devlet kadrolarına atanabilmek için ter döken adaylar sınav sonrası soruların bir yayın evinin kitapçığındaki soruların aynısı ve benzeri olduğu iddiası ile seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu'na konuya dair inceleme talimatı verdi. Aynı zamanda ÖSYM Başkanı da görevden alındı.

KPSS sınavında ter döken yüz binlerce aday sınavın sonunda ortaya atılan iddialar karşısında şok geçirdi. KPSS sınavında bir yayın evinin deneme kitabında yer alan soruların KPSS sınavında sorulan sorulara bemzer olduğu hatta bazılarının şıklarına kadar aynı olduğu iddia edildi. İddialar üzerine sosyal medyada yüz bine yakın mesaj atıldı. 6-7 Ağustos'ta KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına girecek olan adaylar da "2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi ertelendi mi? 6-7 Ağustos KPSS Alan Bilgisi ertelenecek mi, yapılacak mı? KPSS Lisans alan bilgisi iptal edilir mi?" sorularını sormaya başladı. Konu siyasilerin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmeler üzerine DDK'ya inceleme talimatı verdiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi ertelendi mi?

6 Ağustos-7 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları belirtilen gün ve saatte yapılcaktır. Sınavların iptaline yada erlendiğine dair henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Devlet Denetleme Kurulu KPSS'de benzer soru iddialarına ilişkin çalışmalarına başladı. Bir kaç gün içinde çalışmasını tamamlaması beklenen DDK'dan konuya ilişkin açıklama bekleniyor.

KPSS Alan Bilgisi ertelenecek mi, yapılacak mı?

KPSS'de benzer soru iddialarına ilişkin ÖSYM'den de bir açıklama geldi. ÖSYM'den gelen açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün Resmi Gazete'de yer alan karar ile görevden alındı. KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek olan adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan KPSS sınavlarında henüz erteleme ve iptal kararı bulunmuyor.

ÖSYM iddiaları reddetti

ÖSYM'den KPSS'de benzer soru iddialarına ilişkin gelen açıklamada şöyle denildi: "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yayın evinden açıklama: Tamamen tesadüf

TELE1'e konuşan Yediiklim Yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı: “Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”