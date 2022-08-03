ÖABT yapılacak mı? ÖABT iptal edilir mi? ÖABT yapılacak mı? ÖABT ertelenir mi? ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak? 31 Temmuz Pazar günü KPSS 2022 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Sınavın ardından ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanması ile bir yayın evine ait kitaplarda çıkmış olan soruların aynısının ve benzerlerinin KPSS sınavında yer aldığı iddia edildi. İddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme talimatı verdiğini duyurdu. Pek çok kişi incelemenin sonucunu beklerken 14 Ağustos'ta yapılması planlanan ÖABT sınavının ertelenip ertelenemeyeceğini merak ediyor.

ÖABT yapılacak mı? ÖABT iptal edilir mi? ÖABT yapılacak mı? ÖABT ertelenir mi? ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak? 31 Temmuz Pazar günü KPSS 2022 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Sınavın ardından ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanması ile bir yayın evine ait kitaplarda çıkmış olan soruların aynısının ve benzerlerinin KPSS sınavında yer aldığı iddia edildi. İddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme talimatı verdiğini duyurdu. Pek çok kişi incelemenin sonucunu beklerken 14 Ağustos'ta yapılması planlanan ÖABT sınavının ertelenip ertelenemeyeceğini merak ediyor.

KPSS maratonu 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. Yüz binlerce adayın katıldığı KPSS sınavının ardından sosyal medayda dolaşan iddialar hereksi tedirgin etti. Bir yayıncılığa ait KPSS kitaplarında yer alan soruların benzerlerinin ve aynısının 2022 KPSS sınavında çıktığı iddiaları üzerine başlayan tartışmada yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Eroğan kimsenin hakkının yedirilmeyeceğini açıklayarak iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Erdoğan sosyal medayda yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedii.

ÖABT iptal edilir mi?

KPSS benzer soru iddialarının ardından "ÖABT iptal edilir mi?" sorusu gündeme geldi. ÖSYM'den benzer soru iddialarına ilişkin de önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada " 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." denildi. Bu açıklamadan saatler sonra ÖSYM Başkanı Aygün Resmi Gazete'de yer alan karara göre görevden alındı.

ÖABT yapılacak mı?

İddiaya göre, sınavda çıkan coğrafya, tarih, matematik gibi farklı alanlardaki 20'den fazla soru, sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavlarında yer aldı. Konuya ilişkin incelemeler sürerken Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek olan adaylar ÖABT'nin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. ÖABT'nin belirtilen saat ve günde yapılması bekleniyor. Konuya dair önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav 10:15'te başlayacak.