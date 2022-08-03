KPSS iptal mi edilecek? KPSS sınavı tekrarlanacak mı? Devlet Denetleme Kurumu'ndan son dakika KPSS açıklaması geldi? KPSS'de benzer soru iddialarına ilişkin büyük bir tartışma başlamıştı. Bir yayın evinin kitabında yer alan soruların 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında çıkan sorulara benzediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma talimatı vermişti. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı'dan ise ilk açıklama geldi.

KPSS iptal mi edilecek? KPSS sınavı tekrarlanacak mı? Devlet Denetleme Kurumu'ndan son dakika KPSS açıklaması geldi? KPSS'de benzer soru iddialarına ilişkin büyük bir tartışma başlamıştı. Bir yayın evinin kitabında yer alan soruların 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında çıkan sorulara benzediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma talimatı vermişti. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı'dan ise ilk açıklama geldi.

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'nin Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. KPSS soruları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sınavda sorulan soruların benzerlerinin ve aynısının bir yayınevinin deneme kitapçığında yer aldığı iddia edilmişti. İddialar sosyal medyada da büyük tartışmaları başlattı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan DDK'ya inceleme yetkisi verdi. Erdoğan açıklamasında " Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

KPSS iptal mi edilecek?

KPSS sınavına giren adayların aklında sınavın iptal edilip edilmeyeceği sorusu var. Sınav ile ilgili karar Devlet Denetleme Kurumu'nun incelemeleri sonucunda netlik kazanacak.

KPSS sınavı tekrarlanacak mı?

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini duyurdu. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.

ÖSYM iddiaları redetti Başkan görevden alıdı

ÖSYM benzer soru iddialarını reddetti. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." denildi. Bu açıklamadan saatler sonra ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı.