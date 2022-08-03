2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı yapılacak mı? KPSS Alan Bilgisi iptal edilecek mi? 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi ertelenir mi, iptal olur mu? 31 Temmuz Pazar günü Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Sınavın ardından bir yayıncıya ait deneme kitabında KPSS'de sorulan soruların aynılarının ve benzerlerinin çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan DDK'ya konuya ilişkin inceleme talimatı verdi. 6-7 Ağustos'ta KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına girecek olan adaylar da sınavın iptal edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt arıyor.

KPSS'de benzer soru tartışamaları devam ediyor. Siyaset gündeminin de en önemli maddelerinden biri haline gelen KPSS sınavında benzer soruların sorulduğu iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat geldi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi. Bu gelişmelerin ardından 6-7 Ağustos'ta KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına girecek olan adaylar sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı yapılacak mı?

KPSS'de bir yayn evine ait deneme kitabında yer alan soruların benzerlerinin ve aynılarının çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yayınevinden gelen açıklamada şöyle denildi: “Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu.Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.” Yaşanan gelimler üzerine ÖSYM'den de bir açıklama gelmiş ÖSYM iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. Ancak Resmi Gazete'de yer alan karara göre ÖSYM Başkanı Aygün ani bir kararla görevden alındı.

KPSS Alan Bilgisi iptal edilecek mi?

CNN Türk muhabiri Ahmet Melik Türkeş konuya dair yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulunca incelemeler gerçekleştirilecek. İvedilikle bir karar alınacak. Bir ekip ÖSYM'ye gidecek. Diğer ekip ise söz konusu yayınevine gidecek, orayı mercek altına alacak ve çalışmalar yapacak." dedi. Önemli olan bir diğer konu da şu. KPSS tek bir sınavdan oluşmuyor. Farklı tarihlerde farklı oturumlar gerçekleştiriliyor. Önümüzde aslında 2 sınav daha var. Bunlardan biri KPSS Alan; yani kariyer mesleklerine hazırlanan öğrencilerin girdiği. Diğeri ise öğretmenlerin girdiği Öğretmen Alan Sınavı. Bunların ilki 6-7 Ağustos tarihlerinde önümüzdeki hafta sonu. Diğeri de bir sonra ki hafta 14 Ağustos pazar günü gerçekleştirilecek. Gündemdeki soru şu. Bu hafta sonu ÖSYM sınavı olacak mı? Çünkü ÖSYM gelen süreçte denetimle birlikte gelen süreçte gerçekleştirilen ÖSYM sınavıyla ilgili bir karar verilecek ama önümüzdeki KPSS sınavlarıyla ilgili bir adım atılacak mı? Bu da merak ediliyor. Sınavlar ertelenir mi, iptal edilir mi, yoksa aynı şekilde planlandığı takvimde gerçekleştirilecek mi? Aslında belki en önemli sorulardan biri bu. Bu soruya yanıt arayacağız. Tüm gün boyunca da siyasetin gündeminde de bu konu olması bekleniyor.