27 Ekim Ankara Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Atatürk Orman Çiftliği Sefo konseri nerede yapılacak? Saat kaçta bitecek? Sosyal medyanın en çok konuştuğu şarkıcıların başında gelen Sefo özellikle gençler arasında oldukça seviliyor. Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo Ankara'da 27 Ekim'de sahneye çıkacak. Hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatacak olan Sefo en popüler şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek. Sefo Ankara 27 Ekim konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağı sorularına yanıt arıyor.

Rap müziğinin son zamanlarda oldukça popüler olan ismi Sefo Ankara'da unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Sedo Ankara'da binlerce kişinin katılacağı konserde en sevilen şarkılarını seslendireceek. Sefo konserine Ankaralıların ilgisi oldukça yüksek. Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahneye çıkacak olan Sefo'nun konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Havanın da 27 Ekim'de güzel olması konsere katılmak isteyenleri sevindirdi. Ankara'nın dört bir yanından Sefo konserine gelmek isteyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını merak ediyor. İşte 27 Ekim Ankara Sefo konserine dair detaylar...

27 Ekim Ankara Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Şarkıları, müzikleri ve sahne performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Sefo Ankara'da 27 Ekim'de konser verecek. Konser saat 19.00'da başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 1 yada 1.5 saat sürmesi bekleniyor. Sefo 27 Ekim'de Ankara'da binlerce hayranı ile bir araya gelecek ve muhteşem bir gün yaşancak.

Sefo konseri nerede yapılacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sefo Ankara'da unutlmaz bir konser verecek. Sefo konseri 27 Ekim Perşembe günü başlayacak. Konser Atatürk Orman Çiftliği konser alanında yapılacak.

Sefo konseri ne zaman bitecek?

19.00'da başlaması beklenen konserin yaklaşık olarak 20.30 yada 21.00 gibi sona ermesi bekleniyor. Konserin geç başlaması durumunda ise bitiş saati bir miktar uzayabilir.

27 Ekim Ankara Sefo konseri ücretsiz mi?

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler ücretsiz olacak. Sefo konserine tüm Ankaralılar davetli olacak.

Sefo konseri ulaşım ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Vatandaşların kolay ulaşımı için Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kızılay Zafer Çarşısı'ndan Atatürk Orman Çiftliği'ne ring seferleri düzenleyecek.