Kol saatiyle YKS'ye girilir mi? YKS'de kol saati yasak mı? YKS sınavına analog kol saati alınıyor mu? soruları YKS sınavına az bir süre kala binlerce aday tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM sınavlarında güvenliğe çok büyük önem veriliyor ve bu yönde alınan kararlara kesinlikle uyulması bekleniyor. ÖSYM salon binasında adayların yanlarında bulunmaması gereken eşyaların listesini açıkladı. Peki kol saati YKS sınavına alınır mı? Kol saati olan YKS'ye girebilir mi?

2022 YKS sınavında bu sene katılım rekor bekleniyor. YKS'de baraj uygulamasının kalkması ile YKS'ye gireceklerin sayısında bu sene büyük bir artış var. Hayallerindeki bölümü istedikleri üniversitede okumak isteyenler 2022 YKS sınavında ter dökecek. 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan TYT sınavı ile başlayan süreç 19 Haziran'da yapılacak olan AYT ve YDT sınavları ile devam edecek. Sınava sayılı saatler kala adaylar şimdiden sınavda nelerin yasak olduğunu araştırmaya başladı.

Kol saatiyle YKS'ye girilir mi?

ÖSYM'ye sık sorulan sorulardan biri de YKS'ye saat ile girilip girilmeyeceğidir. ÖSYM bu soruya şöyle yanıt veriyor: Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS'de kol saati yasak mı?

ÖSYM'nin sınava alınmayacak araç gereçler listesinde kol saati de bulunuyor. Adaylar kol saati ile sınava giremeycektir. Kol saati olan adaylar bunu sınav saatine kadar çıkarmış olması gerekiyor. Kol saatini tanıdığına ve emanetçiye bırakan adaylar ancak o şekilde sınava girebilir.

YKS'de emanetçi var mı?

ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde sınavın yapılacağı okulda emanetçiler olmayacak. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

2022 YKS sınavında hangi eşyalar yasak?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.