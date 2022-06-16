YKS'de en geç saat kaçta okulda olmak gerekiyor? TYT-AYT saat kaçtan sonra içeri alınmıyor? TYT giriş son saat ne zaman? AYT ve TYT'ye saat 10'dan sonra girilir mi? YKS sınavında baraj uygulamasının kaldırılmasından sonra 2022 YKS sınavında bu sene katılım rekoru kırılması bekleniyor. 3 milyondan fazla adayın gireceği YKS sınavı için 15 dakika kuralı bu sene de geçerli olacak. Sınava yetişmek için yola çıkan adaylar YKS'ye en geç saat kaça kadar girilir? sorularını sormaya başladı.

YKS'de en geç saat kaçta okulda olmak gerekiyor? TYT-AYT saat kaçtan sonra içeri alınmıyor? TYT giriş son saat ne zaman? AYT ve TYT'ye saat 10'dan sonra girilir mi? YKS sınavında baraj uygulamasının kaldırılmasından sonra 2022 YKS sınavında bu sene katılım rekoru kırılması bekleniyor. 3 milyondan fazla adayın gireceği YKS sınavı için 15 dakika kuralı bu sene de geçerli olacak. Sınava yetişmek için yola çıkan adaylar YKS'ye en geç saat kaça kadar girilir? sorularını sormaya başladı.

Milyonlarca kişi 2022 YKS sınavında hayallerindeki bölümü istedikleri ünivresite okumak için ter dökecek. Bu sene YKS sınavında bazı değişiklikler de yapıldı. Bunların başında da YKS'de uygulanan barajın kaldırılması geliyor. YKS barajının kaldırılması pek çok adayı sevindirdi. Uzmanlarda YKS için saat uyarısı yapıldı. YKS sınavına geç kaldığını düşünenler sınava en son saat kaçta girileceğini araştırmaya başladılar. İşte YKS (AYT-YTY) sınava sın giriş saatleri...

YKS'de en geç saat kaçta okulda olmak gerekiyor?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi) saat 10.15'te başlayacak. TYT için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınamayacak.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar) saat 10.15'te başlayacak. AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınamayacak.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar) saat 15.45'te başlayacak. YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınamayacak.

TYT-AYT saat kaçtan sonra içeri alınmıyor?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

TYT giriş son saat ne zaman?

2022 YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavında da 15 dakika kuralı geçerli olacak. TYT'ye saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına giremeyecek.

Ehliyet ile YKS'ye girilir mi?

YKS sınavına girecek olan adaylarda fotoğraflı resmi kimlik belgesi isteniyor. Ehliyet, sürücü belgesi gibi şeylerle YKS sınavına giriş müümkün değildir. ÖSYM sınavlarına giriş için adaylardan fotoğraflı ve aşırı derecede yıpranmamaış güncel kimlik kartları istenecekdir. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.