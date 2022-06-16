Ehliyetle YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi? Ehliyet ile YKS'ye girmek yasak mı? 18-19 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavında 3 milyondan fazla aday iyi bir üniversitede hayallerindeki bölümü kazanabilmek için ter dökecek. YKS sınavına girerken kimliklerini kaybeden ve bulamayanlar sınava ehliyet ile girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Peki sürücü belgesi (ehliyet) ile YKS sınavına girilir mi?

Ehliyetle YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi? Ehliyet ile YKS'ye girmek yasak mı? 18-19 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavında 3 milyondan fazla aday iyi bir üniversitede hayallerindeki bölümü kazanabilmek için ter dökecek. YKS sınavına girerken kimliklerini kaybeden ve bulamayanlar sınava ehliyet ile girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Peki sürücü belgesi (ehliyet) ile YKS sınavına girilir mi?

Milyonlarca kişi 2022 yılında YKS sıanvında ter dökecek. YKS 2022'ye girmek üzere evden çıkan bazı adaylar şansızlık nedeni ile zor anlar yaşayabiliyor. Kimliklerini bulamayan adaylar ehliyet ile YKS'nin YTY ve AYT testlerine girip giremeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin ÖSYM'nin kararı net. İşte ÖSYM'nin "YKS'ye sürücü belgesi ile girilir mi?" sorusuna verdiği yanıt.

Ehliyetle YKS'ye girilir mi?

Ehliyet ile YKS sınavına girmek mümkün değildir. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi?

Sürücü belgesi ile YKS'nin oturumlarına girilmez. YKS'ye girebilmek için kimlik kartı olması gerekiyor. ÖSYM sınavlarına giriş için adaylardan fotoğraflı ve aşırı derecede yıpranmamaış güncel kimlik kartları istenecekdir. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/ Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

Geçici kimlik belgesi ile YKS'ye girilir mi?

Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

YKS'ye girereken neleri yanımıza almalıyız?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YKS sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman başlayacak?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi) günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 165 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar) günü başlayacak. Saat 10.15'te başlayan AYT sınavı 180 dakika sonra sona erecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar) günü saat 15.45'te başlayacak. TDT testi 120 dakika sürecek.