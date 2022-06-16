Geçici kimlik belgesi ile YKS'ye girilir mi? Fotoğrafsız geçici kimlik belgesi ile YKS sınavına girilir mi? AYT-TYT sınavında geçici kimlik belgesi kabul edilir mi? YKS sınavının yapılacağı 18 Haziran ve 19 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık olacak. Çeşitli nedenlerden dolayı kimliklerini kaybeden ve geçici kimlik belgesi olan vatandaşlar YKS sınavına girerken bunun sorun olup olmayacağını merak ediyor. Peki YKS'ye geçici kimlik belgesi ile girilir mi?

Geçici kimlik belgesi ile YKS'ye girilir mi? Fotoğrafsız geçici kimlik belgesi ile YKS sınavına girilir mi? AYT-TYT sınavında geçici kimlik belgesi kabul edilir mi? YKS sınavının yapılacağı 18 Haziran ve 19 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık olacak. Çeşitli nedenlerden dolayı kimliklerini kaybeden ve geçici kimlik belgesi olan vatandaşlar YKS sınavına girerken bunun sorun olup olmayacağını merak ediyor. Peki YKS'ye geçici kimlik belgesi ile girilir mi?

Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfuz cüzdanı bulunmayanlar ve kimliğini kaybedenler geçici kimlik belgesi ise YKS sınavına girilip girilmeyeceği sorusuna yanıt arıyor.

Geçici kimlik belgesi ile YKS'ye girilir mi?

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü,

barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması

zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Ehliyet ile YKS'ye girilir mi?

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafsız kimlikle YKS'ye girilir mi?

Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav

günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

YKS sınavına girereken yanınızda bulunması gerekenler

YKS sınavına girerken adayların yanlarında gereksiz eşya bulundurması gerekir. Adayların sınava alınmayan bu eşyaları nereye ve kime bırakacağını düşünerek sınav öncesi stresi artabilir. İşte YKS'ye girerken adayların yanlarında bulundurması gerekenler;

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)