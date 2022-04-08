Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede ? Kasaba Doktoru nerede hangi köyde, kasabada geçiyor? TRT1'in sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizi yayına girdiği ilk günde reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Kasaba Doktoru dizinin çekildiği köyün hangi köy olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede ? Kasaba Doktoru nerede hangi köyde, kasabada geçiyor? TRT1'in sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizi yayına girdiği ilk günde reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Kasaba Doktoru dizinin çekildiği köyün hangi köy olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü ilk bölümü ile izleyicsi ile buluştu. Dizi ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizinin çekildiği köy ve kasabanın nerede hangi ilde olduğu da pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Kasaba Koktoru dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile TRT'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeye aday görünüyor.

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor?

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever yer alıyor. Bir kasabada yolları kesişen doktorların hayatını ve başından geçenleri anlatan dizinin nerede ve hangi ilçede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un şehirden uzakta kalan kesimlerinde yapılan çekimlerin dışında Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde de çekimler yapılmaktadır.

Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?

Kasaba Doktoru adlı dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

Kasaba Doktoru hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kasaba Doktoru dizisinin hangi ilçede çekildiği henüz açıklanmadı. Dizinin kırsal bölge çekimlerinin hangi köy ve kasabada olduğu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Kasaba Doktoru nerede hangi köyde, kasabada geçiyor?

Dizinin hangi köyde çekildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre dizi İstanbul'un yakın köylerinde çekiliyor.

Kasaba Doktoru hangi hastanede çekiliyor?

Kasaba Doktoru'nun ilk bölümü İstanbul'da büyük bir hastanede geçiyordu. Ancak daha sonra çekimler küçük bir kasabada ggerçekleşmeye başladı. Doktorlar kasabada Özel Uluçınar Hastanesi'nde göreve başlıyor.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır. İşte Kasaba Doktoru oyuncuları;

Ozan Akbaba - Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı - Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever - Başhemşire Mine Yıldız

Sinan Albayrak - Başhekim Yalçın Aygün

Özgün Karaman - Dr. Berk Aygün

Barış Yıldız - Dr. Turgut Ölgü

Sinan Demirer - İhsan Bozkır

Tarık Uğur Özenbaş - Onur Günce

Özgür Cem Tuğluk - Dr. Murat Dilkor

Barış Yalçın

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş Arzu

Fatih Yücebağ Bektaş

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Kasaba Doktoru konusu

“Kasaba Doktoru”nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.