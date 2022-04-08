Kasaba Doktoru dizi Leyla kimdir? Doktor Leyla Erpek'i hangi oyuncu oynuyor? Dr. Leyla Erpek'in gerçek adı ne? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Kasaba Doktur adlı dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not almayı başardı. Kasaba Doktoru her Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizide rol Doktor Leyla Erpek performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dr. Leyla Erpek'in kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu merak edilen konular arasında. İşte Kasaba Doktoru dizisinin oyuncuları....

Kasaba Doktoru dizi Leyla kimdir? Doktor Leyla Erpek'i hangi oyuncu oynuyor? Dr. Leyla Erpek'in gerçek adı ne? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Kasaba Doktur adlı dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not almayı başardı. Kasaba Doktoru her Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizide rol Doktor Leyla Erpek performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dr. Leyla Erpek'in kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu merak edilen konular arasında. İşte Kasaba Doktoru dizisinin oyuncuları....

TRT1 yeni yayın dönemine iddialı diziler ile giriş yaptı. Yeni projelerin bir bir yayınlanmaya başladığı TRT'de her Cuma akşamı saat 20.00'de Kasaba Doktoru adlı dizi izleyicisi ile buluşauyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. EDHO'daki rolü ile milyonlarca kişiyinin sevgilisi olan Ozan Akbaba Dr. Hakan Aydıner rolü ile dizinin başrolünde yer alıyor. Dr. Leyla Erpek de dizideki rolü ile izleyivcilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Kasaba Doktoru dizi Leyla kimdir?

Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla karakterini genç oyuncu Hazal Subaşı canlandırmaktadır. Hazal Subaşı pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Doktor Leyla Erpek'i hangi oyuncu oynuyor?

Doktor Leyla Erpek karakterini Miss Türkey 3'üncüsü ve dizi oyuncusu Hazal Subaşı oynuyor.

Hazal Subaşı kimdir?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eski Miss Turkey 3.'sü olan Hazal Subaşı son zamanlarda dizi sektöründe kendini ispatladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gören Hazal Subaşı güzellik yarışmasında aldığı dereceden sonra kariyerini oyunculuk yönünde şekillendirmeye başladı.

Oyunculuk alanında eğitimler almaya devam eden Hazal Subaşı pek çok dizide rol aldı.

Hazal Subaşı Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Hazal Subaşı'nın oynadığı yapımlar

2016-2018 Adını Sen Koy

2018 Bir Umut Yeter

2019 Halka

2019-2021 Çukur

2022- Kasaba Doktoru Dr. Leyla Erpek Başrol

2021- Bizi Ayıran Çizgi

2022 Ölüm Kime Yakışır

2022- Sıcak Kafa

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır. İşte Kasaba Doktoru oyuncuları;

Ozan Akbaba - Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı - Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever - Başhemşire Mine Yıldız

Sinan Albayrak - Başhekim Yalçın Aygün

Özgün Karaman - Dr. Berk Aygün

Barış Yıldız - Dr. Turgut Ölgü

Sinan Demirer - İhsan Bozkır

Tarık Uğur Özenbaş - Onur Günce

Özgür Cem Tuğluk - Dr. Murat Dilkor

Barış Yalçın

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş Arzu

Fatih Yücebağ Bektaş

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Kasaba Doktoru hakkında

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. “Kasaba Doktoru”, farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

“Kasaba Doktoru”nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

.