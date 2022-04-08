Özel Uluçınar Hastanesi nerede? Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru hangi il ve ilçede çekiliyor? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 8 Nisan Cuma günü saat 20.00'de yayınlandı. Dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi çekimlerinin gerçekleştiği kasaba ve hastanenin de nerede, hangi il ve ilçede olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dram türünde olan Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

Özel Uluçınar Hastanesi nerede? Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru hangi il ve ilçede çekiliyor? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 8 Nisan Cuma günü saat 20.00'de yayınlandı. Dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi çekimlerinin gerçekleştiği kasaba ve hastanenin de nerede, hangi il ve ilçede olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dram türünde olan Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

TRT yeni yapımı Kasaba Doktoru adlı dizisi ile iddialı bir şekilde geliyor. TRT son zamanlarda dizileri ile reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. İzleyicilerin dikkatini çeken TRT yeni dizisi ile de reytinglerde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Kasaba Doktoru her Cuma akşamı TRT ekranlarında yayınlancak.

Özel Uluçınar Hastanesi nerede?

Kasaba Doktoru adlı dizide mesleklerine sıkıca bağlı doktorların hayatı Özel Uluçınar Hastanesi'nde kesişiyor. Şehirden kasaba hastanesinde göreve başlayan doktorların yaşadıkları hikayeler dizinin ana konusunu oluşturuyor.

Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor?

Kasaba Doktoru dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. Kasaba çekimlerini de İstanbul'un merkezinden uzaktaki köylerinde çekildiği belirtiliyor. Kasaba Doktoru dizisinin tam olarak hangi ilçede çekildiği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır. İşte Kasaba Doktoru oyuncuları;

Ozan Akbaba - Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı - Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever - Başhemşire Mine Yıldız

Sinan Albayrak - Başhekim Yalçın Aygün

Özgün Karaman - Dr. Berk Aygün

Barış Yıldız - Dr. Turgut Ölgü

Sinan Demirer - İhsan Bozkır

Tarık Uğur Özenbaş - Onur Günce

Özgür Cem Tuğluk - Dr. Murat Dilkor

Barış Yalçın

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş Arzu

Fatih Yücebağ Bektaş

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Kasaba Doktoru dizisi konusu nedir?

“Kasaba Doktoru”nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.