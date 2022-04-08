Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru hangi il ve ilçede çekiliyor? Kasaba Doktoru hangi hastanede çekiliyor? TRT 1 ekranlarında heyecanla izlenecek yeni bir dizi daha yayın hayatına merhaba dedi. Kasaba Doktoru adlı dizinin ilk bölümü 8 Nisan Cuma günü yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin çekimlerinin yapıldığı kasaba da merak edilmeye başlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisi hangi kasabada çekiliyor?

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru hangi il ve ilçede çekiliyor? Kasaba Doktoru hangi hastanede çekiliyor? TRT 1 ekranlarında heyecanla izlenecek yeni bir dizi daha yayın hayatına merhaba dedi. Kasaba Doktoru adlı dizinin ilk bölümü 8 Nisan Cuma günü yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin çekimlerinin yapıldığı kasaba da merak edilmeye başlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisi hangi kasabada çekiliyor?

Reyting rekormeni dizileri ile yeni yayın dönemine devam eden TRT bir yandan da yeni projelerini hayata geçirmeye başladı. Çekimlerine aylar öncesinden başlanan Kasaba Doktoru adlı dizinin ilk bölümü izleyicisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile TRT'nin iddialı yapımlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılan dizinin çekim mekanları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor?

Bir kasabada yolları kesişen doktorların hayatını ve başından geçenleri anlatan dizinin nerede ve hangi ilçede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un şehirden uzakta kalan kesimlerinde yapılan çekimlerin dışında Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde de çekimler yapılmaktadır.

Kasaba Doktoru hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kasaba Doktoru dizisinin hangi ilçede çekildiği henüz açıklanmadı. Dizinin kırsal bölge çekimlerinin hangi köy ve kasabada olduğu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Kasaba Doktoru hangi hastanede çekiliyor?

Kasaba Doktoru'nun ilk bölümü İstanbul'da büyük bir hastanede geçiyordu. Ancak daha sonra çekimler küçük bir kasabada ggerçekleşmeye başladı. Doktorlar kasabada Özel Uluçınar Hastanesi'nde göreve başlıyor.

Kasaba Doktoru konusu nedir?

“Kasaba Doktoru”nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek. “Kasaba Doktoru”, farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.