Başhemşire Mine Yıldız kimdir? Kasaba Doktoru dizisindeki hemşire Mine kim? Hemşire Mine'yi hangi oyuncu oynuyor? Kasaba Doktoru adlı dizi TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile 8 Nisan Cuma günü yayınlanan ilk bölümü ile buluştu. Şehrin en büyük hastanelerinde görevli doktorların kasaba hastanesinde kesişen hayatlarını anlatan dizide hemşire Mine Yıldız karakterini oynayan oyuncu izleyicilerden tam not aldı. Dizinin başrol karakterlerinden olan başhemşire Mine Yıldız'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Başhemşire Mine Yıldız kimdir? Kasaba Doktoru dizisindeki hemşire Mine kim? Hemşire Mine'yi hangi oyuncu oynuyor? TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi daha yayın hayatına başlıyor. Dizi severlerin merakla beklediği Kasaba Doktoru adlı dizi 8 Nisan Cuma günü yayınlanan ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Usta oyuncuları ve genç oyuncuları bir araya getiren dizide baş hemşire Mine Yıldız karakterini oynayan oyuncunun kim olduu merak ediliyor. İşte TRT1'de Kasaba Doktoru dizisinde oynayan hemşire Mine'nin gerçek adı...

Başhemşire Mine Yıldız kimdir?

Kasaba Doktoru adlı dizi TRT1 ekranlarında 8 Nisan Cuma günü saat 20.00'de izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan hemşire Mine Yıldız karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından meral ediliyor. Mine hemşire mesleğine kendisini adamış sağlık çalışanıdır. Dizide Mine hemşirenin duyguları ve aşkı da anlatılacak.

Kasaba Doktoru dizisindeki hemşite Mine kim?

Kasaba Doktoru dizisinde Mine Hemşire karakterini Vildan Atasever canlandırmaktadır. Vildan Atasever pek çok dizi ve filmde rol almıştır. 41 yaşında ki ünlü oyuncu son olarak Payitaht: Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Vildan Atasever kimdir?

Vildan Atasever Erdem 26 Temmuz 1981 yılında Bursa'da 5 çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 2022 itibari ile 41 yaşında olan ünlü oyuncu pek çok dizi ve filmde baş rol oyuncusu olarak rol almıştır.

Babasının görevi nedeniyle ailesiyle birlikte Diyarbakır'a taşınan Vildan Atasever ilokulun 3. sınıfına kadar Diyarbakır'da eğitim gördü.

Ardından İstanbul'a ailesiyle birlikte taşınan Vildan Atasever İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı.

Vildan Atasever oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı ve bu yönde eğitimler almaya başladı.

15 yaşında amatör tiyatro oyunculuğuna başlayan Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal / En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu önemli ödülü kazanmasının ardından kariyerinin en altın çağlarını yaşamaya başladı ve zirveye oturdu. Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi.[3] Ay Yapım'ın projesi, 2009-2010 yılları arasında Atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Daha sonra yine TRT 1'de Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırdı. Ardından Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolünü oynadıktan sonra son olarak da yine TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.

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