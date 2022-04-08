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TIMETURK / GENEL / Kasaba Doktoru Leyla kimdir? Kasaba Doktoru dizisi Doktor Leyla Erpek kim? Dr. Leyla'yı hangi oyuncu canlandırıyor?

Kasaba Doktoru Leyla kimdir? Kasaba Doktoru dizisi Doktor Leyla Erpek kim? Dr. Leyla'yı hangi oyuncu canlandırıyor?

Kasaba Doktoru Leyla kimdir? Kasaba Doktoru dizisi Doktor Leyla Erpek kim? Dr. Leyla'yı hangi oyuncu canlandırıyor? soruları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. TRT'nin iddialı dizilerinden olmaya aday Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizide Dr. Leyla Erpek'i canlandıran oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı.

2 Saat Önce
2022-04-08 14:14:25
Kasaba Doktoru Leyla kimdir? Kasaba Doktoru dizisi Doktor Leyla Erpek kim? Dr. Leyla'yı hangi oyuncu canlandırıyor?

Kasaba Doktoru Leyla kimdir? Kasaba Doktoru dizisi Doktor Leyla Erpek kim? Dr. Leyla'yı hangi oyuncu canlandırıyor? soruları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. TRT'nin iddialı dizilerinden olmaya aday Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizide Dr. Leyla Erpek'i canlandıran oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı.

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlanan Kasaba Doktoru dizisi ARC Yapım imzası ile ekranlara geliyor. İlk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisininn başrollerinde yer alan isimler de şimdiden dikkatleri çekt. Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever yer alıyor.

Kasaba Doktoru Leyla kimdir?

Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla'yı genç oyuncu Hazal Subaşı oynaakadır. Hazal Subaşı Miss Turkey'de derece aldıktan sonra pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Kasaba Doktoru dizisi Doktor Leyla Erpek kim?

Doktor Leyla Erpek karakteri Kasaba doktoru dizisinin baş karakterlerinden biri. Doktor Leyla Erpek karakterini Miss Türkey 3'üncüsü ve dizi oyuncusu Hazal Subaşı oynuyor.

Hazal Subaşı kimdir?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eski Miss Turkey 3.'sü olan Hazal Subaşı son zamanlarda dizi sektöründe kendini ispatladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gören Hazal Subaşı güzellik yarışmasında aldığı dereceden sonra kariyerini oyunculuk yönünde şekillendirmeye başladı.

Oyunculuk alanında eğitimler almaya devam eden Hazal Subaşı pek çok dizide rol aldı.

Hazal Subaşı Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?

Kasaba Doktoru adlı dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

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