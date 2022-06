Karne düşük not düzeltme 2022| Karne yanlış yazılan not nasıl düzeltilir? Karneye yanlış (hatalı) not yazılmış ne olacak? Karne notlarım yanlış, nasıl düzeltebilirim? Karne gününe yaklaşırken bazı öğrenciler notlarının karnelerine yanlış işlendiği iddiası ile okul yönetimine başvurabiliyor. Ülkemizde 18 milyona öğrenci her dönem karne alıyor. Öğrencilerin sınıf geçme, sınıfta kalma ve üniversite yolunda başarı puanını ekleyen bu notlar çok değerli. Peki karneye not yanlış yazılırsa bu nasıl düzeltilir?

Karne düşük not düzeltme 2022| Karne yanlış yazılan not nasıl düzeltilir? Karneye yanlış (hatalı) not yazılmış ne olacak? Karne notlarım yanlış, nasıl düzeltebilirim? Karne gününe yaklaşırken bazı öğrenciler notlarının karnelerine yanlış işlendiği iddiası ile okul yönetimine başvurabiliyor. Ülkemizde 18 milyona öğrenci her dönem karne alıyor. Öğrencilerin sınıf geçme, sınıfta kalma ve üniversite yolunda başarı puanını ekleyen bu notlar çok değerli. Peki karneye not yanlış yazılırsa bu nasıl düzeltilir?

Her eğitim öğretim döneminde ülkemizde milyonlarca öğrenciye milyonlarca karne dağıtımı yapılıyor. Ülkemiz pek çok AB ülkesinin nüfusundan daha fazla öğreciye sahiptir. Öğrenci sayısının fazla olması bazı yoğunluklara ve hataya neden olabiliyor. Karnelerini alan bazı öğrenciler ders notunun hatalı (yanlış) düşük yazıldığını görünce bunun nasıl düzeltileceğini merak edip araştırmaya başlıyor. Peki karnesinde yanlış not olan biri bunu nasıl düzeltebilir?

Karne düşük not düzeltme 2022

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; Karne notları, e-okul notları düşük ve yanlış girilmiş ise bunun düzeltilmesi mümkündür. Ancak burada zaman çok önemlidir. Sistemin not değişikliğine kapatılmadan önce bu düzenlemenin yapılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla burada öğrenciye büyük iş düşüyor. Öğrenci ders notunun hatalı olduğunu zamanında fark etmeli ve zamanında başvurusunu yapmalıdır.

Karne yanlış yazılan not nasıl düzeltilir?

Tüm okullarımızda öğrencilerin notları e-okul sistemine ekleniyor. Öğrenciler e-okul üzerinden de ders notlarını takip edebilirler, yanlış ve hatalı notları görebilirler. Ardından bütün öğrencilerin almış olduğu notları gösteren not fişlerinin çıktıları, karne basımından önce okul idaresi tarafında e-okul sisteminden alınmaktadır. Bu not fişlerinin incelenip onaylanmasından sonra bu notlara göre karneler basılmaktadır. Yani karne basımında hatalı ve yanlış bir not girişi olması oldukça zor. Bir şanssızlık ve talihsizlik eseri notu yanlış yazılan bir öğrenci ise bunu düzeltebilir. Bunun için öğrencinin elini çabuk tutması ve okul önetimi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Karneye yanlış (hatalı) not yazılmış ne olacak?

Karneye yazılan hatalı not girişleri sistem değişikliğe kendisini kapatmadan önce düzeltilebilir. Ancak not girişleri ve değişikliği belli bir süreden sonra kilitleniyor ve bu olduğu zaman istense bile not değişimi yapılamaz.

Karne notlarım yanlış, nasıl düzeltebilirim?

Karne notlarının füzeltilmesi için başvuru zamanına dikkat edilmelidir. Süre geçlirse sistem kapanırsa not değişimi yapılamaz. Belirli bir süre geçtiğinde okul not girişleri bakanlık tarafından kilitlendiği için okul idaresi notlarda herhangi bir değişiklik yapamaz. Birinci dönem not değişikliğinde ikinci dönem başlamadan yapılması gerekiyor. İkinci dönem başlarsa birinci dönem not değişimi kapatılıyor. İkinci dönemde ise not değişikliği ise Ağustos'tan önce yapılmalıdır.