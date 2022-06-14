Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karneleri alarak yaz tatiline çıkacak. Öğrenciler karneyi almaya sayılı günler kala takdir belgesi ve teşekkür belgesi hesaplarına da başladı. Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alır mı? Matematik, Türkçe, Edebiyat dersi 2 olana teşekkür ve takdir belgesi verilir mi? (İlkokul-ortaokul-Lise) İlkokul, ortaokul ve lisede karnesinde matematiği kötü olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alabilir mi? soruları pek çok veli ve öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2022 yılında okullarda belge almanın koşulları.

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karneleri alarak yaz tatiline çıkacak. Öğrenciler karneyi almaya sayılı günler kala takdir belgesi ve teşekkür belgesi hesaplarına da başladı. Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alır mı? Matematik, Edebiyat ve Türkçe dersi 2 olana teşekkür ve takdir belgesi verilir mi? İlkokul, ortaokul ve lisede karnesinde matematiği kötü olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alabilir mi? soruları pek çok veli ve öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2022 yılında okullarda belge almanın koşulları.

Öğrencilere bu sene de yıl sonu başarılarına göre takdir belgesi ve teşekkür belgesi verilecek. Öğrenciler karnelerin dağıılmasına sayılı günler kala ders notlarını öğrendi ve şimdiden takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacağını hesapmaya başladı. Dersleri iyi olan fakat karnesinde bir dersi iki olan öğrenciler teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir mi? Yıl sonunda öğrenciler ve velilerde belge heyecanı başladı.

Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alır mı?

Yıl sonu derslerinde karnesinde 2 olan öğrenci not ortalamasıı sağlıyorsa eğer takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. ürkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının en az 3 olması gerekiyor. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Matematik, Türkçe, Edebiyat dersi 2 olana teşekkür ve takdir belgesi verilir mi?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi almanın başlıca kurallarından bir tanesi de öğrencilerin karnesinde Matematik, Türkçe derslerinin 2'den yüksek olması gerekiyor. Matematik, Türkçe, Edebiyat dersleri 2 olan öğrenciler ne yazık ki takdi belgesi ve teşekür belgesi almaya hak kazanamazlar. Ayrıca takdir ve teşekkür belgesi için istenen not ortalamasının da sağlanması gerekiyor.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders bulunmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00-84,99 arasında olması gerekiyor.

Kaç gün devamsızlıktan sonra takdir ve teşekkür belgesi alınmaz?

1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi nedir?

Her dönemim sonunda öğrencilerin motivasyonunu artırmak için başarılı olan öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilir. Teşekkür belgesi 70,00-84,99 pun alan öğrencilere verilirken bundan yüksek ortalaması olanlara da takdir belgesi verilir.