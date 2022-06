Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi? Türkçe, Matematik, Edebiyat dersi 2 olanlara takdir verilir mi? Zayıf dersi olanlar takdir alır mı? soruları şu sıralar pek çok öğrenci ve veli tarafından sıkça soruluyor. Her eğitim öğretim döneminin sonuna gelinirken öğrencilerde takdir belgesi ve teşekkür belgesi heyecanı yaşanıyor. Not ortalaması tutan ancak karnesinde 2'si bulunan öğrenciler takdir belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi? Türkçe, Matematik, Edebiyat dersi 2 olanlara takdir verilir mi? Zayıf dersi olanlar takdir alır mı? Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler teşekkür belgesi ve takdir belgesi alıp alamayacakları için notlarını hesaplamaya başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre uzaktan eğitim gören öğrenciler 2021-2022 eğtitim yılında yüz yüze eğitimlere dönüş yaptı. Kesintisiz şekilde okullarda eğitimlerine devam eden öğrenciler son sınavnotlarının açıklanmasıyla takdir belgesi ve teşekkür belgesi heyecanını yaşıyor. Not ortalamasını tutturan ancak karnesinde 2 olanlar takdir belgesi alıp alamayacaklarını merak edip araştırıyor.

Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi?

Karnesinde herhangi bir dersten 2'si olan öğrenciler takdir belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Karnesinde 2 olan öğrenciler takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin 2 olmaması gerekiyor. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Türkçe, Matematik, Edebiyat dersi 2 olanlara takdir verilir mi?

Takdir belgesi almanın birinci koşulu öğrencinin karnesinde hiçbir dersinin zayıf olmamasıdır. Ayrıca dönem sonu not ortalamasının da tutturulmuş olması gerekiyor. Bunun dışında Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrencilere teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Takdir belgesi ve teşekkür belgesi almal için Türkçe ve Matematik derslerinin en az 3 olması gerekiyor.

5 günden fazla devamsızlığı olan takdir belgesi alamaz mı?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi almaya hak kazanabilmek için devamsızlık sayısı da önemli. Buna göre öğrencilerinin teşekkür ve takdir alabilmeleri için 5 günden fazla devamsızlık yapmamaları gerekiyor.

Takdir belgesi kaç puanla alınır?

Takdir belgesi almak için de karnede zayıf ders olmamalı. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinin de en az 3 olması gerekiyor. Takdir alabilmek için dönem sonu ortalamanın 85,00 ve daha yukarı olması gerekiyor.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Öncelikle takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00-84,99 arasında olması gerekiyor.

Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.