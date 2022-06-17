E-Okul karne görüntüleme 2022 | E-Okul VBS karneye nereden, nasıl bakılır? E-okul ders notu nasıl öğrenilir? 17 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnesini alarak yaz tatiline başlayacak. Heyecanlı veliler de öğrencilerin karnesini e-okul üzerinden bir an önce görüntülemek istiyor. E-okul 17 Haziran'da tüm öğrencilere ve velilere açılacaktır. Peki ama E-Okul VBS karne görüntüleme nasıl ve nereden yapılır?

E-Okul karne görüntüleme 2022 | E-Okul VBS karneye nereden, nasıl bakılır? E-okul ders notu nasıl öğrenilir? 17 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnesini alarak yaz tatiline başlayacak. Heyecanlı veliler de öğrencilerin karnesini e-okul üzerinden bir an önce görüntülemek istiyor. E-okul 17 Haziran'da tüm öğrencilere ve velilere açılacaktır. Peki ama E-Okul VBS karne görüntüleme nasıl ve nereden yapılır?

18 milyona ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnesini 17 Haziran'da alacak. Öğrenciler ve veliler karneye nereden ve nasıl bakılacağını da merak edip araştırıyor. Karneler 17 Haziran Cuma gününden itibaren dijital ortamda öğrenciler ve veliler tarafından görünebilecek. İşte E-Okul öğrenci karnesi görüntüleme yöntemi;

E-Okul karne görüntüleme 2022

Öğreci ve veliler 18 Haziran'dan itibaren "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesine girerek notlarını öğrenebilirler. Öğrenciler ayrıca "takdir ve teşekkür" belgelerini de sistem üzerinden öğrenebilecek.

Öncelikli olarak “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve “Veli Bilgilendirme Sistemi”nde istenilen bilgileri girmek gerekiyor.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-Okul VBS karneye nereden, nasıl bakılır?

Milyonlarca veli de E-Okul VBS üzerinden çocuklarının notlarını, karnesini ve devamsızlık gibi krik bilgileri öğrenebilir. Bunun için velilerin öncelikle E-Okul VBS'ye giriş yapmak gerekiyıor. Bunun için de ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E-Okul nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

e-Okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilir.