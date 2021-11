Kara Cuma indirimi bitti mi? Black Friday son gün ne zaman? Trenyol, Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor? Binlerce marka ve ürün Kasım ayı kış indirimleri kapsamında indirimli olarak tüketiciye sunuluyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimlerinden yararlanmak isteyenler ürün araştırmalarına başladı. Yüzde 60'a varan indirimlerle alışveriş yapmak isteyen ve fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar Kara Cuma (Black Friday) indirim günlerinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki Trenyol, Hepsiburada Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman gitecek?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği indirim haftası nihayet geldi. Binlerce markada binlerce ürün Kasım ayına özel indirimli fiyatlarla tüketiciye sunulmaya başlandı. Kasım ayı indirim hafası halk arasında Black Friday (Kara Cuma) olarak da biliniyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar Black Friday son gün ne zaman? Trenyol, Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor? Kara Cuma indirimi bitti mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Kara Cuma kış indirim günleri bitmedi ama süre daralıyor.

Kara Cuma indirimi bitti mi?

Büyük oranlarda indirimli satışların yapıldığı Black Friday günü, bu yıl 26 Kasım tarihine denk geliyor. Ancak bir çok marka indirimlerine Kasım ayının ortası gibi başladı. Bir çok online alışveriş platformu da haftalar öncesinden indirimlere başladı. Black Friday (Kara Cuma) indirim günleri için süre daralıyor. Black Friday (Kara Cuma) kış indirimleri pek çok markada 26 Kasım'da sona erecek. Bazı markalar ise Aralık ayının ilk haftalarına kadar indirimlerine devam edecek.

Black Friday son gün ne zaman?

Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, 26 Kasım Cuma saat 00.00'da başlayacak. Normalde kara cuma indirimleri 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep sebebiyle bazı mağazalarda 3-4 gün boyunca indirimler devam edebiliyor. Black Friday (Kara Cuma) ülkemizde pek çok online alışveriş platformunda 26 Kasım'da sona erecek.

Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan online sitesi Trendyol 'Efsane Günler' kampanyasını başlattı. İndirimler 23- 26 Kasım 2021 tarihleri arasında devam edecek. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'da sona erecek. Trendyol Black Friday ya da Kara Cuma indirimleri 25-29 Kasım tarihleri arasında olacaktır.

Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma) indirimi ne zaman bitecek?

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Hepsiburada'da Hepsiburada (Kara Cuma) inidirimlerinde binlerec ürünü ibndirimli almak mümkün. Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'da sona erecek.

Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor?

Zara ve Pull And Bear ve Bershka mağazalarından indirimli alışveriş yapmak isteyenlerZara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman?sorusunu sık sık soruyor. Pull And Bear internet sitesinde indirim günlerine dair şu ifadeler yer alıyor: "En iyi Black Friday 2021 indirimlerinde son trendlere sahip olmak için 26 Kasım'daki fırsatı kaçırma."

Black Friday (Kara Cuma) nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.