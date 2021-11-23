Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Trendyol'da Kasım ayına özle indirim günleri başladı. Kara Cuma (Black Friday) indirimlerinden yaralanarak almak istedikleri ürünü indirime getirmek isteyen alışveriş tutkunları Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman başlıyor? Trendyol Efsane Günler indirimi ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyordu. Trendyol Kara Cuma indirim günleri 21 Kasım'da başladı.

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Trendyol'da Kasım ayına özle indirim günleri başladı. Kara Cuma (Black Friday) indirimlerinden yaralanarak almak istedikleri ürünü indirime getirmek isteyen alışveriş tutkunları Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman başlıyor? Trendyol Efsane Günler indirimi ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyordu. Trendyol Kara Cuma indirim günleri 21 Kasım'da başladı.

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu ve pazar yeri Trendyol'da Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimleri ile binlerce ürün indirimli olarak satılıyor. İndirim günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar da Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman başlıyor? Trendyol Efsane Günler indirimi ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor. İşte Trendyol indirim günlerine dair detaylar...

Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan online sitesi Trendyol 'Efsane Günler' kampanyasını başlattı. İndirimler 23- 26 Kasım 2021 tarihleri arasında devam edecek. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'da sona erecek.

Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman bitiyor?

Trendyol Black Friday ya da Kara Cuma indirimleri 25-29 Kasım tarihleri arasında olacaktır.

2021 yılı Kara Cuma indirimi ne zaman?

Bir çok marka ve site indirim günlerini farklı günlerde açıyor. 2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) 26 Kasım gününe denk deliyor. Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma olarak adlandırılan indirim haftasında pek çok ürün indirime giriyor.

Trendyol nedir?

Trendyol.com (kısaca Trendyol), merkezi İstanbul'da bulunan bir e-ticaret platformudur. İkinci el platformu Dolap, taşıma ağı Trendyol Express ve dijital dönüşüm odaklı AR-GE merkezi Trendyol Tech ile birlikte faaliyet gösteriyor. Trendyol Group çatı adını da kullanan platform; Trendyol Express kuryeleri ve hizmet sağlayıcıları dahil edildiğinde toplam 4 bin kişi istihdam ediyor.

Trendyol, 2010'da Demet Mutlu'nun liderliğinde kuruldu.

Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride yılda 300 milyondan fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor. Yılda 15 milyondan fazla müşterisi, aylık ortalama 180 milyon mobil ziyaret sayısı bulunan platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyon kez indirildi. Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor. KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik projeler ve kampanyalara öncelik veriyor. Trendyol, toplumsal sorunlarla mücadeleye katkı veriyor. En son COVID-19 Pandemisi sırasında Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon lira tutarında malzeme ve ekipman tedarik etti, Cumhurbaşkanlığı'nın Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon lira tutarında katkı yaptı. Dünyanın lider e-ticaret gruplarından Alibaba Group, 2018'de Trendyol'a stratejik yatırım yaptı. Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk unicorn olduğu yorumları yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.