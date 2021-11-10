Alışveriş yapmak için bekleyenler 2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? İndirim haftası ne zaman başlıyor? Black Friday ne zaman? gibi soruları soruyor. Bir çok alışveriş mağazası ve online alışveriş platformları Kasın ayının gelmesiyle indirimlere de başladı. Kasım ayında her alışveriş platformunun kendine özel indirim günleri oluyor. Bazı alışveriş siteleri 8 ile 14 Kasım arasında indirimlere başlarken bazı siteler ise 11. ayın 11. gününde indirimlere başlıyor. Alışverişini en uyguna getirmek isteyen vatandaşlar Kasım indirim günlerinin hangi günler olduğunu araştırıyor.

Bir çok marka ve mağaza virinlerini yavaş yavaş Kasım ayı indirimlerine göre dekore etmeye başladı. Online alışveriş platformları da 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' adı altında indirim kampanyalıarına start vermeye hazırlanıyor. Alışveriş yapmak için Kasım ayını bekleyen vatandaşlar da 2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? İndirim haftası ne zaman başlıyor? Black Friday ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyor.

2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?

Efsane Cuma indirimleri bir çok site ve markaya göre değişiyor. Ancak genel anlamda 2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) 26 Kasım gününe denk deliyor. Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma olarak adlandırılan indirim haftasında pek çok ürün indirime giriyor.

Black Friday ne zaman?

Black Friday (Kara Cuma) 2021 yılında 26 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Bakanlık'tan vatandaşa Efsane Cuma uyarısı

Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicileri uyardı. Ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra sıklıkla bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekilerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Bakanlıktan DHA'ya yapılan açıklamada, kamuoyunda 'efsane/şahane cuma indirimleri' olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği kampanyaların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ayında gerçekleştirildiği anımsatıldı. e-Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları da beraberinde getirdiği belirtildi. Tüketicilerin özellikle kasım ayı ile birlikte gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatli olmalarının önem arz ettiği vurgulandı.

Black Friday nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.