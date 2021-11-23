Black Friday (Kara Cuma) kış indirimi ne zaman bitecek? Black Friday son gün ne zaman? Alışveriş yapmak isteyenler Black Friday (Kara Cuma) indirimlerini bekliyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimleri kapsamında pek çok marka pek çok ürününü yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa çıkarıyor. Kasım ayı kış indirimi kapsamında ürünleri indirimli almak isteyenler ve indirim haftasını kaçırmak istemeyenler Black Friday (Kara Cuma) indirimi son gün ne zaman? Black Friday kış indirimi ne zamana kadar devam edecek? sorularına yanıt arıyor. Şahane Cuma, Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma olarak da adlandırılan indirim günleri için süre daralıyor.

Black Friday (Kara Cuma) kış indirimi ne zaman bitecek? Black Friday son gün ne zaman? Alışveriş yapmak isteyenler Black Friday (Kara Cuma) indirimlerini bekliyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimleri kapsamında pek çok marka pek çok ürününü yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa çıkarıyor. Kasım ayı kış indirimi kapsamında ürünleri indirimli almak isteyenler ve indirim haftasını kaçırmak istemeyenler Black Friday (Kara Cuma) indirimi son gün ne zaman? Black Friday kış indirimi ne zamana kadar devam edecek? sorularına yanıt arıyor. Şahane Cuma, Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma olarak da adlandırılan indirim günleri için süre daralıyor.

Alışveriş tutkunları her yıl Kasım ayını dört gözle bekliyor. Kasım ayı bir çok markanın indirim ayıdır. Kasım ayında tüm dünyaca bilinen Black Friday (Kara Cuma) indirimleri uygulanır. Kasım ayında mağazalar ve markalar ürün stoklarını eritmek için ürünlerini yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa çıkarıyor. Bu indirimleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar da Black Friday (Kara Cuma) indirimi son gün ne zaman? Black Friday kış indirimi ne zaman bitecek? Kara Cuma indirimi son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Black Friday(Kara Cuma) son gün ne zaman?

Pek çok marka Black Friday (Kara Cuma) indirimi kapsamınra ürünlerini Kasım ayının başında indirime çıkarıyor. Normalde 2021 yılında 26 Kasım gününe denk geliyor. Ancak bir çok online alışveriş platformu ve marka indirimleri Kasım ayının başı ve ortası gibi başlıyor. Kasım ayının sonunda ise Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bitiyor.

Black Friday (Kara Cuma) kış indirimi ne zaman bitecek?

2021 Black Friday (Kara Cuma) 26 Kasım gününe denk deliyor. Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma olarak adlandırılan indirim haftasında pek çok ürün indirime giriyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimleri Kasım ayı bitimi ile sona eriyor.

Online alışveriş platformlarında Black Friday (Kara Cuma) ne zaman?

Media Markt Şahane Kasım İndirimleri 9-11 Kasım 2021

Trendyol Efsane Fırsatlar 23-26 Kasım 2021

Çiçek Sepeti Var Var İndirimi 8-11 Kasım 2021

Hepsi Burada Efsane 11 İndirimleri 7-11 Kasım 2021

Teknosa Efsane Kasım Fırsatları 8-11 Kasım 2021

Amazon Kasım Sürprizi 2-14 Kasım 2021

N11 Kasım İndirim Günleri 9-11 Kasım 2021

Black Friday nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.