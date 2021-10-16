Bitcoin rekor tazeleyebilir

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin (BTC), analistlere göre artık yalnızca mevcut rekor fiyat seviyesine değil, ötesine de yükselebilir.

Dolar ve altından sonra kripto para piyasasında da hareketlilik sürüyor. Piyasa uzmanları, kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin'in rekor tazaleyebileceğini dikkat çekti.

Bitcoin (BTC), analistlere göre artık yalnızca mevcut rekor fiyat seviyesine değil, ötesine de yükselebilir.

15 Ekim'de emir defteri verilerini analiz eden izleme kaynağı Whalemap, Bitcoin'in tüm büyük direnç seviyelerini geçtiğini açıkladı.

Fiyat keşfi yakında başlayabilir

Nisan ayından beri ilk kez 60 bin doları geçen Bitcoin'in yeni rekor kırma ihtimali her geçen gün artıyor ve bunun için zaman çerçevesi de giderek daralıyor.

Borsa koşullarına göz atıldığında, BTC/USD paritesinin 64.500 doların üzerine ne kadar kolayca fırlayabileceği görülebiliyor.

Whalemap, fiyata göre BTC arz düzeyini gösteren grafiği "Fiyat keşfi çok yakında başlayacaktır" diye yorumladı.

Kısa pozisyon sıkışması yaşanır mı?

Bitcoin için geriye kalan tek engel, mevcut fiyat seviyelerindeki satış duvarı.

Zincir üstü analiz kaynağı CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju, Bitcoin fiyatındaki son yükselişin spekülasyondan veya kısa pozisyon sıkışmasından değil, türev platformlarındaki yüksek hacimli alıcılardan kaynaklandığını düşünüyor.

Bu durum, özellikle de Bitcoin fiyatının rekor kırma sürecini başlatan geçtiğimiz yılın son çeyreğiyle farklılık gösteriyor.

Bu nedenle ayıların pozisyonlarının ani fiyat yükselişiyle art arda kapatıldığı "kısa pozisyon sıkışması" senaryosu, henüz gerçekleşmedi.

Ki, cuma günü paylaştığı blog gönderisinde "Türev borsalarındaki yüklü BTC alım emirleri, kısa pozisyon likidasyonlarından gelmiyor" diye belirtti.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.