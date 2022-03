Kandil mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, duygusal Berat Kandili mesajları | 2022 Beraat gecesi telefon mesajları

Kandil mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, duygusal Berat Kandili mesajları neler? 2022 Beraat gecesi telefon mesajları hangileri? İslam dünyası için mübarek günlerden biri olan Berat Kandili 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm Müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle eda edilecek. Bu özle günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler Berat Kandili mesajları araştırmasına başladı. Kısa, anlamlı ve duygusal Berat Kandili mesajları haberimizin detayında...

Kandil mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, duygusal Berat Kandili mesajları neler? 2022 Beraat gecesi telefon mesajları hangileri? İslam dünyası için mübarek günlerden biri olan Berat Kandili 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm Müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle eda edilecek. Bu özle günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler Berat Kandili mesajları araştırmasına başladı. Kısa, anlamlı ve duygusal Berat Kandili mesajları haberimizin detayında...

Mübarek 3 aylardan Şaban ayının yarısı ve Ramzan Ayının müjdeleyicisi olarak bilinen Berat Kandili nihayet geldi. İslam coğrafyası için kutsal kabul edilen Berat Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadet ve ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a dua edecek. Arapçada "temize çıkma" anlamına gelen Berat Kandilinde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler de kısa ve anlamı telefon mesajları araştırmasına başladı.

Kandil mesajları 2022

İşte 2022 yılında Berat Kandili mesajları içinde en popülerleri;

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili'miz mübarek olsun.

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Ramazan-ı Şerif'in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili'nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

Kısa, anlamlı, duygusal Berat Kandili mesajları

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Rabbim her zorunuzu kolaya, her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş ellerAvuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

BeratKandili hayırlara vesile olsun . Rabbim cumlemizin berat'ını nasip etsin Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

2022 Beraat gecesi telefon mesajları

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun. Yüce Allah (c.c.) bu mübarek gecenin hürmetine hastalarımıza acil şifalar, milletimize sabır ve devletimize kuvvet ihsan etsin. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizi artırsın.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.

Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle...

Berat Kandili nedir?

Berat Kandili İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) bir hadisi vardır:

“ Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce) „

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.